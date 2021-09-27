Khi Ngọc Trinh bắt trend mặc áo không nội y 'cực chiến', sẽ ra sao nếu 'đụng hàng' với Tóc Tiên và Cô Em Trendy?

Ngọc Trinh lại một lần nữa khiến dân mạng 'nổ mắt' với loạt ảnh mặc áo không nội y 'ngồn ngộn'.

Sau khi làm mạng xã hội Việt được phen "dậy sóng" với loạt khoảnh khắc bikini nóng bỏng thì Ngọc Trinh lại khiến mọi người "mắt chữ A mồm chữ O" cùng những bức ảnh 'nổ cả mắt'. Những bức ảnh diện bikini 'gây sốt' nhiều ngày vừa qua của Ngọc Trinh. Mặc dù có khá nhiều ý kiến cho rằng Ngọc Trinh rất thích gây sự chú ý bằng cách "khoe da thịt", thế nhưng không thể phủ nhận mỗi khi "nữ hoàng nội y" khoe ảnh mới thì kiểu gì cũng sẽ "gây sốt" và lần này cũng không ngoại lệ.

Mới đây, Ngọc Trinh đã khoe loạt hình với bộ trang phục "hở trên, xẻ dưới" đẹp hút hồn. Lần này, "nữ hoàng nội y" bắt trend áo hở cực bạo cùng chiếc váy xẻ sâu hun hút. Được biết, mẫu áo này nhiều ngày qua đã được nữ ca sĩ Tóc Tiên và fashionista "Cô Em Trendy" Khánh Linh lăng xê, liệu Ngọc Trinh có bị "lép vế"?

Tóc Tiên và Khánh Linh cũng làm cõi mạng chú ý khi mặc áo không nội y. Đứng tạo dáng trong một góc của biệt thự chục tỷ, Ngọc Trinh cũng đủ khiến bao người "xịt máu mũi" với độ hot "phát ra" từ những bức hình. Cô lựa chọn một chiếc áo lông màu hồng được "kết nối" bằng một sợi dây mỏng tang, đồng thời thần thái vừa ma mị, vừa quyến rũ không chê vào đâu được. So với những hình ảnh mới nhất được 'nữ hoàng nội y' đăng tải, dân mạng cho rằng cô không những không lép về trước Tóc Tiên và Khánh Linh, thậm chí còn đẹp theo cách riêng. Đồng thời không thể phủ nhận việc tăng cân đã giúp Ngọc Trinh tràn đầy sức sống hơn, nhất là đôi gò hồng đào nhìn như muốn "xổ" ra ngoài khiến cho người xem phải "đỏ cả mặt". Ảnh: Tổng hợp, IGNV

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