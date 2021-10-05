Ngọc Trinh ráo riết tập thể dục lấy lại 'eo con kiến', thế nhưng dân mạng chỉ muốn 'nổ mắt' vì vòng 1 như muốn 'trào' ra ngoài

Hậu trường 05/10/2021 21:57

Hình ảnh mới nhất mà Ngọc Trinh đăng trên trang cá nhân khiến dân mạng 'toát cả mồ hôi'.

Nghỉ dịch quá lâu, Ngọc Trinh được nhận xét đã tăng cân trông thấy. Không lâu nữa thì cô nàng sẽ quay trở lại với những hoạt động showbiz, do đó "nữ hoàng nội y" đang ra sức tập thể dục lấy lại body "cực chiến" như xưa.

Ngọc Trinh ráo riết tập thể dục lấy lại 'eo con kiến', thế nhưng dân mạng chỉ muốn 'nổ mắt' vì vòng 1 như muốn 'trào' ra ngoài - Ảnh 1

Chỉ sau vài tuần "siết cân" và ráo riết tập luyện, giờ đây Ngọc Trinh đã có được thành quả xứng đáng đó chính là vòng eo thon gọn. Tuy nhiên, điều mà netizen chú ý chính là vòng 1 có vẻ ngày càng "nảy nở" và nhiều lúc như muốn "trào ra ngoài". 

Ngọc Trinh ráo riết tập thể dục lấy lại 'eo con kiến', thế nhưng dân mạng chỉ muốn 'nổ mắt' vì vòng 1 như muốn 'trào' ra ngoài - Ảnh 2

Đáng chú ý, dạo gần đây Ngọc Trinh thường quay lại khoảnh khắc cô nàng luyện tập chăm chỉ. Tuy nhiên, góc máy quay chính diện, soi thẳng vòng 1 đầy đặn đã gây nhiều tranh cãi. Đa số dân mạng cho rằng góc quay này phản cảm.

Ngọc Trinh ráo riết tập thể dục lấy lại 'eo con kiến', thế nhưng dân mạng chỉ muốn 'nổ mắt' vì vòng 1 như muốn 'trào' ra ngoài - Ảnh 3 

Dù vậy không thể phủ nhận những bài tập của Ngọc Trinh có vẻ rất hiệu quả để tăng kích thước vòng 1. So sánh những bức ảnh ngày trước, đôi gò hồng đào của "nữ hoàng nội y" giờ đây đã thăng hạng hơn rất nhiều.

Ngọc Trinh ráo riết tập thể dục lấy lại 'eo con kiến', thế nhưng dân mạng chỉ muốn 'nổ mắt' vì vòng 1 như muốn 'trào' ra ngoài - Ảnh 4
 Trước đây vòng 1 của Ngọc Trinh có nóng bỏng nhưng không 'khủng' như hiện tại.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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