Phương Thanh đáp trả cực gắt khi bị netizen 'cảnh cáo' nếu ăn chặn tiền từ thiện sẽ anti ngay!

Thời gian qua, chuyện lùm xùm từ thiện đã trở thành chủ đề lớn được đông đảo khán giả cả nước quan tâm. Đến thời điểm hiện tại, mọi việc chưa ngã ngũ nhưng định kiến netizen dành cho những nghệ sĩ đi làm từ thiện vẫn còn. Gần đây, người bị netizen "chỉ điểm" chính là nữ ca sĩ Phương Thanh.

Cụ thể, dưới bài đăng trên trang cá nhân của giọng ca "Một thời đã xa", một dân mạng đã để lại bình luận với nội dung: "Từ trước đến giờ em vẫn yêu tiếng hát của chị qua những bài hit Trống vắng, Đêm đông lao xao... Nhưng nếu lòi ra thông tin chị Chanh ăn chặn tiền từ thiện cho người nghèo, lừa đảo chiếm đoạt tiền xã hội cho vào túi riêng làm giàu bản thân, em sẽ anti chị ngay. Hy vọng chị Chanh không làm điều gì thất đức như những gì mà Bộ C.ông An đang điều tra mấy đồng nghiệp 'FC nghệ sĩ từ thiện' của chị".