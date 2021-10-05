Phương Thanh đáp trả cực gắt khi bị netizen 'cảnh cáo' nếu ăn chặn tiền từ thiện sẽ anti ngay!

Hậu trường 05/10/2021 12:42

Sau khi đọc xong bình luận kém duyên, Phương Thanh đã tặng người này một cái 'block' ngay lập tức.

Thời gian qua, chuyện lùm xùm từ thiện đã trở thành chủ đề lớn được đông đảo khán giả cả nước quan tâm. Đến thời điểm hiện tại, mọi việc chưa ngã ngũ nhưng định kiến netizen dành cho những nghệ sĩ đi làm từ thiện vẫn còn. Gần đây, người bị netizen "chỉ điểm" chính là nữ ca sĩ Phương Thanh.

Phương Thanh đáp trả cực gắt khi bị netizen 'cảnh cáo' nếu ăn chặn tiền từ thiện sẽ anti ngay! - Ảnh 1

Cụ thể, dưới bài đăng trên trang cá nhân của giọng ca "Một thời đã xa", một dân mạng đã để lại bình luận với nội dung: "Từ trước đến giờ em vẫn yêu tiếng hát của chị qua những bài hit Trống vắng, Đêm đông lao xao... Nhưng nếu lòi ra thông tin chị Chanh ăn chặn tiền từ thiện cho người nghèo, lừa đảo chiếm đoạt tiền xã hội cho vào túi riêng làm giàu bản thân, em sẽ anti chị ngay. Hy vọng chị Chanh không làm điều gì thất đức như những gì mà Bộ C.ông An đang điều tra mấy đồng nghiệp 'FC nghệ sĩ từ thiện' của chị".

Phương Thanh đáp trả cực gắt khi bị netizen 'cảnh cáo' nếu ăn chặn tiền từ thiện sẽ anti ngay! - Ảnh 2

Sau khi đọc bình luận, Phương Thanh cũng ngay lập tức phản hồi với lời lẽ cực gay gắt: "Bình luận tào lao không có suy nghĩ gì hết. Em nhìn mà không biết người nào ngay, người nào gian à. Người nào quyên góp tiền, người nào không quyên góp? 1 lần nữa chị block em nha. Đó là chị còn cho em 1 cơ hội để sửa nhe. Tánh chị không thích đùa mấy kiểu này".

Phương Thanh đáp trả cực gắt khi bị netizen 'cảnh cáo' nếu ăn chặn tiền từ thiện sẽ anti ngay! - Ảnh 3

Thực tế đây không phải lần đầu Phương Thanh bị dân mạng "réo tên" về vấn đề này. Trước đó, nghệ sĩ Việt Hương cũng bị netizen một hai đòi sao kê từ thiện, tuy nhiên cô cho biết mình tự làm và không hề kêu gọi quyên góp đồng nào cả.

Về phía Phương Thanh, nữ ca sĩ được nhiều người yêu mến và ủng hộ khi dành rất nhiều thời gian cũng như công sức để giúp đỡ người dân khó khăn trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Phương Thanh đáp trả cực gắt khi bị netizen 'cảnh cáo' nếu ăn chặn tiền từ thiện sẽ anti ngay! - Ảnh 4

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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