Vũ Khắc Tiệp khoe clip Ngọc Trinh nhảy nhót 'chào ngày mới', dân mạng cứ nơm nớp lo sợ chiếc váy tuột đến nơi

Hậu trường 06/10/2021 16:20

Video mới nhất của Ngọc Trinh được ông bầu Vũ Khắc Tiệp đăng tải nhận được sự chú ý 'khủng' của dân mạng.

Hầu hết những thông tin liên quan đến Ngọc Trinh đều được netizen quan tâm và chiếc video mới đây nhất cũng không ngoại lệ. Thành phố được nới lỏng giãn cách, giờ đây Ngọc Trinh có thể qua nhà người anh thân thiết Vũ Khắc Tiệp để làm việc và vui chơi. Mới đây, video được ông bầu chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự chú ý.

Vũ Khắc Tiệp khoe clip Ngọc Trinh nhảy nhót 'chào ngày mới', dân mạng cứ nơm nớp lo sợ chiếc váy tuột đến nơi - Ảnh 1

Trong đoạn video, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh thoải mái đùa giỡn với những khoảnh khắc nhí nhố. Tuy nhiên, điều khiến mọi người quan tâm chính là chiếc váy của "nữ hoàng nội y". Không hổ danh là Ngọc Trinh, bất kỳ món quần áo, đầm váy nào mà cô nàng diện đều có khả năng thu hút sự chú ý và chiếc váy này cũng không ngoại lệ.

Điều đáng nói là ở nhiều khoảnh khắc Ngọc Trinh cúi người xuống, khán giả xem mà cứ nơm nớp lo sợ chiếc váy sẽ bị tuột mất thôi. Rất may mắn là không có sự cố váy vóc nào xảy ra nhưng video này vẫn nhận được lượt xem lớn từ netizen.

Vũ Khắc Tiệp khoe clip Ngọc Trinh nhảy nhót 'chào ngày mới', dân mạng cứ nơm nớp lo sợ chiếc váy tuột đến nơi - Ảnh 2
 Khoảnh khắc chiếc váy của Ngọc Trinh như muốn tuột xuống.

Trước đó, cô nàng cũng "gây sốt" khi liên tục khoe cảnh tập thể dục chăm chỉ. Trong đó, vòng 1 như muốn "tuôn trào" cũng trở thành chủ đề nóng để mọi người bàn luận.

Vũ Khắc Tiệp khoe clip Ngọc Trinh nhảy nhót 'chào ngày mới', dân mạng cứ nơm nớp lo sợ chiếc váy tuột đến nơi - Ảnh 3
Vũ Khắc Tiệp khoe clip Ngọc Trinh nhảy nhót 'chào ngày mới', dân mạng cứ nơm nớp lo sợ chiếc váy tuột đến nơi - Ảnh 4
 Hình ảnh Ngọc Trinh tập thể dục ướt át khiến netizen tranh luận khá nhiều về góc quay của cô.

Ảnh: Tổng hợp, IGNV

Ngọc Trinh ráo riết tập thể dục lấy lại 'eo con kiến', thế nhưng dân mạng chỉ muốn 'nổ mắt' vì vòng 1 như muốn 'trào' ra ngoài

Ngọc Trinh ráo riết tập thể dục lấy lại 'eo con kiến', thế nhưng dân mạng chỉ muốn 'nổ mắt' vì vòng 1 như muốn 'trào' ra ngoài

Hình ảnh mới nhất mà Ngọc Trinh đăng trên trang cá nhân khiến dân mạng 'toát cả mồ hôi'.

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Từ khóa:   nữ hoàng nội y Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp Ngọc Trinh tuột váy

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