Karik bị xé rách áo tả tơi lộ sạch body trước ống kính có 'thảm' hơn Liên Bỉnh Phát khi chơi Running Man Việt?

Running Man Việt mùa 2 là chương trình thực tế hot nhất hiện nay. Dù vướng lùm xùm tình ái của Jack nhưng sức nóng chương trình không hề giảm. Trong tập 6, người xem được mãn nhãn với màn giao đấu giữa Thúy Ngân và Karik trong phần xé bảng tên.

Không kiêng nể đàn anh, Thúy Ngân "một mất một còn" với Karik, dùng hết sức lực chiến đấu khiến Karik vô cùng chật vật để "hạ" đối thủ. Ấy thế nhưng, Karik không những không hạ được đối thủ mà rapper còn bị xé rách áo tơi tả đến nỗi lộ luôn body trước ống kính.