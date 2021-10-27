Karik bị xé rách áo tả tơi lộ sạch body trước ống kính có 'thảm' hơn Liên Bỉnh Phát khi chơi Running Man Việt?

Dàn sao nam như Karik, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát "vật vã" vì bị đối thủ xé rách áo tơi tả.
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Running Man Việt mùa 2 là chương trình thực tế hot nhất hiện nay. Dù vướng lùm xùm tình ái của Jack nhưng sức nóng chương trình không hề giảm. Trong tập 6, người xem được mãn nhãn với màn giao đấu giữa Thúy Ngân và Karik trong phần xé bảng tên.
Không kiêng nể đàn anh, Thúy Ngân "một mất một còn" với Karik, dùng hết sức lực chiến đấu khiến Karik vô cùng chật vật để "hạ" đối thủ. Ấy thế nhưng, Karik không những không hạ được đối thủ mà rapper còn bị xé rách áo tơi tả đến nỗi lộ luôn body trước ống kính.
Màn giao đấu "vật vã" giữa Thúy Ngân và Karik.
Nam rapper bị xé rách áo tả tơi thế này đây
Lộ hết sạch body trước bàn dân thiên hạ
Bị đối thủ hạ gục, Karik chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Karik bị xé sạch áo không còn miếng nào.
Ở mùa 1, Jun Phạm bị Trấn Thành xé áo cũng thảm không kém Karik
Ngô Kiến Huy cũng chẳng khá hơn là bao.
Liên Bỉnh Phát đến áo cũng không còn luôn.