'Hot girl đi hát' Phí Phương Anh diện bikini đỏ rực, khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 24

Hậu trường 26/10/2021 22:48

Chân dài sinh năm 1997 quyết gia nhập đường đua đọ sắc "cực khét" của hội chị em.

'Hot girl đi hát' Phí Phương Anh diện bikini đỏ rực, khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 24 - Ảnh 1

Phí Phương Anh vừa gia nhập đường đua bikini "cực khét", khoe khéo body nóng bỏng không thua kém bất cứ mỹ nhân nào trong showbiz. 

'Hot girl đi hát' Phí Phương Anh diện bikini đỏ rực, khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 24 - Ảnh 2

Chân dài sinh năm 1997 được khen hết lời vì vóc dáng sexy. Sở hữu chiều cao 1m74, Phí Phương Anh thừa sức "chặt đẹp" các hot girl khác. 

'Hot girl đi hát' Phí Phương Anh diện bikini đỏ rực, khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 24 - Ảnh 3

Trước đó, chân dài 9X cũng vướng nghi vấn nâng ngực. Tuy nhiên, khi bị hỏi tin đồn dao kéo, cô bèn trả lời: "Không có chuyện bơm ngực, tôi vẫn bình thường, vòng một lớn hơn là do góc chụp thôi". 

'Hot girl đi hát' Phí Phương Anh diện bikini đỏ rực, khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 24 - Ảnh 4

Kể từ khi trở thành quán quân The Face Việt Nam 2016, Phí Phương Anh trở thành gương mặt đắt show quảng cáo, được nhiều NTK Việt săn đón trong các chương trình thời trang hay các sự kiện. 

'Hot girl đi hát' Phí Phương Anh diện bikini đỏ rực, khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 24 - Ảnh 5

Vài năm trở lại đây, Phí Phương Anh theo đuổi hình tượng sexy. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh gợi cảm.

'Hot girl đi hát' Phí Phương Anh diện bikini đỏ rực, khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 24 - Ảnh 6

Năm 2021, cô gây sốc khi lấn sân con đường ca hát. Tuy nhiên, người đẹp gốc Hà Nội nhận phải không ít ý kiến trái chiều. Phí Phương Anh nhận bị chê bai giọng hát yếu, thiếu cảm xúc, ca khúc chứa nhiều ngôn từ phản cảm.

'Hot girl đi hát' Phí Phương Anh diện bikini đỏ rực, khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 24 - Ảnh 7

Dù vậy, cô vẫn tỏ ra không quan tâm mà tiếp tục hoạt động song song cả hai vai trò người mẫu và ca sĩ.

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