Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn ghét cay ghét đắng nhân vật Thy và cho rằng cô được "tẩy trắng" quá thành công vì sống độc ác, sống lỗi, sống sai, dù đến gần kết phim vẫn chưa có sự ăn năn hối cải. Thậm chí, một số người còn mong có cái kết tàn nhẫn hơn với Thy sau những gì cô đã gây ra cho Nam và bố Sinh.

Chỉ còn 2 tập nữa, bộ phim "Hương vị tình thân" sẽ khép lại khi nhân vật chính Nam (Phương Oanh) và bố đã tìm được minh oan. Những nhân vật phản diện như bà Sa, Thy (Thu Quỳnh) cũng nhận những cái kết đắng.

Dù bị khán giả chửi suốt 120 tập nhưng Thu Quỳnh luôn bảo vệ, yêu thương nhân vật của mình. Mới đây nhất, Thu Quỳnh trải lòng về việc "bị chửi suốt hơn 120 tập phim" khi đảm nhận vai phản diện:

"Ngó lại một chặng đường dài, tôi thấy mình kiên cường thật sự! Hơn 120 tập phim bị "chửi" không thiếu tập nào vẫn không buông bỏ vai diễn dù chỉ 1 phút!

Vẫn cứ kiên quyết "Thy của em đáng thương lắm, tội nghiệp!"... Vẫn sẵn sàng nổi đoá lên khi ai đó nói Thy "xấu xí"...Vẫn cứ khóc trên đường về sau mỗi ngày quay dài mệt mỏi... Vẫn cứ yêu nhân vật của mình cho đến cảnh quay cuối!"

Nữ diễn viên cho biết cô bị chửi suốt 120 tập phim.

Dù bị khán giả ghét cay ghét đắng, chửi suốt từ tập đầu tới tập cuối nhưng Thu Quỳnh vẫn bảo vệ cho nhân vật Thy. "Vẫn cứ yêu nhân vật của mình cho đến cảnh quay cuối! Bởi với tôi Khánh Thy dù thế nào vẫn đẹp! Đẹp bởi khát khao được yêu thương, được tự do sống cuộc đời của chính mình... bởi mong muốn được trút bỏ mọi gánh nặng và bởi cô ấy muốn khẳng định rằng, dù mình được sinh ra như thế nào thì khi đã được tồn tại là phải sống một cuộc sống có ý nghĩa!"

Bên cạnh đó Thu Quỳnh còn gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn quan tâm vai Thy, cảm ơn ekip đã lựa chọn cô vào vai diễn: "Vậy là những tập cuối cũng sắp phát sóng xong. Một nhân vật, một số phận, một cuộc đời nữa khép lại với nhiều góc nhìn, đa chiều đánh giá! Cảm ơn khán giả đã ở bên tôi, cùng ghét, yêu, buồn, giận, chửi bới và cả khen ngợi!"