Nhậm Gia Luân bị bóc mẽ dùng cơ bắp 6 múi giả trân trong phim đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba

Phim hay mỗi ngày 20/10/2021 16:57

Nam diễn viên không phải sao nam đầu tiên "mượn" cơ bắp giả lên màn ảnh.

Mới đây, trailer phim "Ngự Giao Ký" (tên mới: Thuở đầu gặp gỡ) do Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vừa phát hành đã thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhậm Gia Luân bị bóc mẽ dùng cơ bắp 6 múi giả trân trong phim đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Poster phim.

 

Đây là dự án cổ trang được hai ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ đặt nhiều kỳ vọng. Theo đánh giá của khán giả, trailer phim khá sát nguyên tác, kĩ xảo đẹp. 

Tuy nhiên, cảnh quay Nhậm Gia Luân tắm suối nhanh chóng bị fan soi ra chi tiết "hơi sai sai". Trong cảnh tắm suối, nhân vật của tài tử họ Nhậm đã sử dụng cơ bắp giả. Điều đáng nói là, múi giả của anh lộ rõ mồn một dưới ống kính. Nhiều khán giả lên tiếng chỉ trích đoàn phim và tổ hậu kỳ thiếu chuyên nghiệp khi để Nhậm Gia Luân dùng múi giả. 

Nhậm Gia Luân bị bóc mẽ dùng cơ bắp 6 múi giả trân trong phim đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Nhậm Gia Luân bị bóc mẽ dùng cơ bắp 6 múi giả trân trong phim đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3

Cơ bắp giả trân của Nhậm Gia Luân

Nhậm Gia Luân bị bóc mẽ dùng cơ bắp 6 múi giả trân trong phim đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4

Cảnh quay đậm chất "ảo ma canada".

Hành động của Nhậm Gia Luân cũng bị nhiều người chỉ trích vì không kính nghiệp. Sau khi kết hôn vào năm 2016, vì bận tâm đến suy nghĩ của vợ mà Nhậm Gia Luân từ chối đóng cảnh hôn, thậm chí còn dùng thế thân. Hành động của anh từng bị lên án một thời gian.

Điều đáng nói là trước Nhậm Gia Luân, một sao nam cũng công khai chuyện dùng múi giả đóng phim. Trước đó, nam diễn viên Phạm Tử Kỳ cũng sử dụng múi giả khi đóng "Thanh thanh tử khâm". Đạo cụ đặc biệt cho nam giới thêm phần tự tin này được bán với giá 569 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng) trên trang online.

Nhậm Gia Luân bị bóc mẽ dùng cơ bắp 6 múi giả trân trong phim đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5
Phạm Tử Kỳ dùng múi giả.
Nhậm Gia Luân bị bóc mẽ dùng cơ bắp 6 múi giả trân trong phim đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6
Đạo cụ này được bán đầy rẫy trên các web online.

 

"Ngự Giao Ký" chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương, nói về cô gái Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) có tình cảm với người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân).

Hai bên nảy sinh tình cảm song cũng vướng vào cuộc chiến gia tộc không hồi kết. Ngự Giao Ký hiện tại vẫn chưa có lịch phát sóng chính thức.

Nhậm Gia Luân bị bóc mẽ dùng cơ bắp 6 múi giả trân trong phim đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 7
Nhậm Gia Luân.
Nhậm Gia Luân bị bóc mẽ dùng cơ bắp 6 múi giả trân trong phim đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 8
Địch Lệ Nhiệt Ba.

 

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