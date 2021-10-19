Thực hư việc Thiều Bảo Trâm ngồi check-in trên xe Sơn Tùng, rộ nghi vấn tái hợp?

Cách đây ít phút, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi đăng tải bức ảnh cô ngồi trên chiếc xe hơi Mercedes sang trọng, nội thất bên trong xe có tông màu da.

Tuy nhiên, một số fan đã chỉ ra chi tiết lạ nhằm chứng minh đây vốn là hai chiếc xe khác nhau hoàn toàn.

Ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện ra chi tiết trùng khớp với Sơn Tùng. Cụ thể, tối 18/10, nam ca sĩ quê Thái Bình cũng đăng tải clip ngắn, ngồi trên chiếc xe có nội thất "hao hao" Bảo Trâm. Chỉ vì chi tiết này, nhiều người nghi ngờ cả hai đã tái hợp.

Nội thất trong xe Sơn Tùng.

Cụ thể, đèn bên trong xe của Sơn Tùng hình tròn, còn đèn trong xe bên ảnh của Thiều Bảo Trâm lại có hình chữ nhật. Chưa kể, phần cửa sổ trời bên xe của Sơn Tùng có màu da, nhưng chiếc xe Thiều Bảo Trâm ngồi thì cửa sổ trời lại có màu đen.

Chính vì lý do này, việc Thiều Trâm và Sơn Tùng gương vỡ lại lành, dân tình cho rằng là không thể.

Dân mạng chỉ ra những điểm khác nhau trong xe của Sơn Tùng và Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng vướng nghi vấn hẹn hò từ nhiều năm nay. Dù chưa bao giờ lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm nhưng cả hai được cho là yêu nhau trong bí mật thông qua nhiều chi tiết như Trâm Thiều là nữ nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được Sơn Tùng theo dõi, nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau ở nước ngoài, mặc đồ đôi, check-in cùng địa điểm, thời gian,...

Sau 8 năm được cho là âm thầm hẹn hò, Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng vướng vào lùm xùm tình ái nghi vấn đã tan vỡ vào tháng 1/2021. Sau khi xảy ra drama, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã huỷ theo dõi nhau trên Instagram.

Trâm Thiều - Sơn Tùng và Hải Tú.

Khi sự việc "trà xanh" xảy ra, cả ba nhân vật chính đều không lên tiếng. Tới nay, cả Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đều không có động thái nào nhắc tới nửa kia.