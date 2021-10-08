Vũ Khắc Tiệp bị trêu "quê độ" vì nhảy vào chúc mừng sinh nhật Sơn Tùng mà chưa đọc kĩ caption

Hậu trường 08/10/2021 15:33

Sơn Tùng đăng ảnh mừng 9 năm debut nhưng Vũ Khắc Tiệp vội nhảy vào chúc mừng "tuổi mới".

Tối 7/10, Sơn Tùng gây náo loạn mạng xã hội khi khoe loạt ảnh mừng 9 năm debut thành công.  "Một chặng đường không quá dài, không quá ngắn nhưng đủ để Tùng được học, được lớn khôn lên từng ngày", giọng ca quê Thái Bình bùi ngùi viết khi nhìn lại hành trình đi qua trở thành giọng ca trẻ hàng đầu của Vbiz.

Vũ Khắc Tiệp bị trêu 'quê độ' vì nhảy vào chúc mừng sinh nhật Sơn Tùng mà chưa đọc kĩ caption - Ảnh 1

Sơn Tùng đăng ảnh mừng 9 năm debut.

Vũ Khắc Tiệp bị trêu 'quê độ' vì nhảy vào chúc mừng sinh nhật Sơn Tùng mà chưa đọc kĩ caption - Ảnh 2

Vũ Khắc Tiệp bị trêu 'quê độ' vì nhảy vào chúc mừng sinh nhật Sơn Tùng mà chưa đọc kĩ caption - Ảnh 3

Visual "sương sương" thôi nhưng cũng đủ hội chị em quên lối về.

Bài đăng của Sơn Tùng được nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết vào gửi lời chúc và động viên anh chàng trong hành trình sắp tới. Tuy nhiên, dòng chúc mừng của Vũ Khắc Tiệp lại đặc biệt và được dân mạng chụp lại.

Chẳng hiểu "mắt cụp mắt xòe" thế nào chưa đọc rõ caption của đàn em hay chăng mà Vũ Khắc Tiệp lại chúc mừng sinh nhật dưới bài đăng mừng 9 năm debut của Sơn Tùng.

Vũ Khắc Tiệp bị trêu 'quê độ' vì nhảy vào chúc mừng sinh nhật Sơn Tùng mà chưa đọc kĩ caption - Ảnh 4

Pha chúc mừng đi vào lòng đất của Vũ Khắc Tiệp.

Vũ Khắc Tiệp bị trêu 'quê độ' vì nhảy vào chúc mừng sinh nhật Sơn Tùng mà chưa đọc kĩ caption - Ảnh 5

Dân tình được dịp ùa vào trêu chọc

Nhiều người cho rằng, có lẽ do vội quá chưa kịp đọc nên ông trùm chân dài mới viết chúc sinh nhật luôn. Chẳng ngờ, sự việc khiến Vũ Khắc Tiệp bị fan trêu chọc. 

Được biết Vũ Khắc Tiệp và Sơn Tùng từng có dịp hợp tác trong quá khứ. Năm 2017, giọng ca 9X từng nhận lời biểu diễn trong show Đêm Hội Chân Dài của ông bầu thị phi.

Vũ Khắc Tiệp từng tiết lộ mời được Sơn Tùng là cả một vấn đề trong giới giải trí, cho đó là sự thành công của mình.

Vũ Khắc Tiệp bị trêu 'quê độ' vì nhảy vào chúc mừng sinh nhật Sơn Tùng mà chưa đọc kĩ caption - Ảnh 6

Có lẽ do quá vội vàng nên Vũ Khắc Tiệp có sự nhầm lẫn ở đây, dân mạng cứ làm "căng" khiến anh "hơi quê quê". 

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