Mặc tin đồn nợ nần, Vũ Khắc Tiệp vẫn sang chảnh ngút ngàn ăn cua 'siêu sang' xuất xứ từ 1 vòng Trái Đất

Mới đây, Vũ Khắc Tiệp hướng dẫn cách ăn cua nâu Na Uy - một trong những món khá hot trên bản đồ ẩm thực Sài Gòn vài tháng gần đây. Loại cua sanh chảnh này rất nhiều gạch, ít thịt nên còn được gọi là cua "siêu gạch" khiến không ít người tò mò muốn nếm thử. Mỗi bé cua nặng tầm 0,4 - 0,6 kg đủ một người ăn, giá khoảng 300.000 đồng/kg. Vũ Khắc Tiệp chọn con cua to, vừa chiếc nồi hấp để làm hai món: cua hấp và canh cua nấu bí xanh.

Vũ Khắc tiệp thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch sang chảnh trên trang cá nhân. Bên cạnh đó anh còn xuất hiện thường xuyên bên siêu xe và các chân dài. Tuy nhiên ngoài việc “xui rủi” phải dính cách ly thường xuyên anh cũng thường bị dính với nhiều tin đồn bị chủ nợ truy tìm vì “nợ nần” chồng chất nhưng cuộc sống của anh vẫn luôn xuất hiện bên cạnh việc du lịch và ăn uống sanh chảnh mọi lúc mọi nơi.

Nhìn con cua đã thấy sang chảnh

Được biết, cua nâu Na Uy bán tại Việt Nam đều là hàng đông lạnh nên trước khi hấp phải rã đông hoàn toàn, rửa thật kĩ cho bớt mùi tanh. Cách làm tương tự khi chế biến các món cua hấp khác, có thể hấp với sả, gừng, bia, nước dừa tươi... tùy khẩu vị. Còn "ông trùm Venus" làm đơn giản, cho nước lọc và cua vào nồi, mực nước xâm xấp, hấp khoảng 20 phút. Anh chuẩn bị thêm chén muối tiêu chanh để chấm thịt cua.

Trước đó, tối 25/6, Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả phải trầm trồ khi hé lộ đoạn clip quay cận cảnh từng ngóc ngách căn biệt thự sang trọng, bề thế tại khu Thảo Điền, quận 2. Theo như hình ảnh được chia sẻ, ngoài không gian phía trong được bày trí tỉ mỉ, sang trọng, phía ngoài biệt thự còn có khoảng sân vườn rộng rãi và view nhìn thẳng ra sông Sài Gòn vô cùng đẹp mắt. Bao quanh căn biệt thự là hồ bơi và khu vườn rợp bóng mát, rất thích hợp cho những buổi chiều đi dạo mát, dã ngoại, tiệc ngoài trời,...

Căn biệt thự tiền tỷ của ông bầu nức tiếng

Ông trùm Venus bật mí, có rất nhiều cửa sổ được bố trí khắp các góc tạo điều kiện cho căn biệt thự có ánh sáng tự nhiên mỗi ngày, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Theo chia sẻ của "ông bầu" Ngọc Trinh, căn biệt thự này có giá trị bằng 3 căn biệt thự bình thường cộng lại, do hơn 50 nhà thầu xây dựng.

Mặc ai đồn nợ nần, Vũ Khắc Tiệp vẫn có cuộc sống thượng lưu đáng mơ ước

Hiện tại, clip ăn cua sang chảnh của Vũ Khắc Tiệp vẫn gây bão MXH và nhận về nhiều ý kiến từ dân mạng.

Ảnh: Tổng hợp