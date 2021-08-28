Vũ Khắc Tiệp đã "đào" lại những bức ảnh xưa mang cùng Ngọc Trinh "xe đạp mong manh" khiến dân mạng chú ý

Nhìn Ngọc Trinh ôm eo Vũ Khắc Tiệp trên xe đạp thuở mới vào nghề trông ngây thơ hết sức.

Ngọc Trinh vốn là mỹ nữ vạn người mê. Cô luôn xuất hiện bên cạnh siêu xe tiền tỷ. Thế nhưng mới đây ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã "đào" lại những bức ảnh xưa mang chủ đề "xe đạp mong manh" khiến dân mạng chú ý. Cụ thể, ông bầu chia sẻ hình ảnh Ngọc Trinh ngồi sau ôm eo trên chiếc xe đạp cà tàng. Cả hai trông như đôi học sinh đang tung tăng tan trường dưới hè phố.

Ông bầu gợi nhớ kỷ niệm xưa trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Trải qua nhiều năm, giờ đây Ngọc Trinh đã lột xác thành đại gia với nhà to, xe hiệu, vây quanh cô là những chiếc túi tiền tỷ. Riêng Vũ Khắc Tiệp dù dính lùm xùm mắc nợ nhưng anh cũng tậu riêng biệt thự tiền tỷ. Xuất hiện trong nhiều clip du lịch sang chảnh. Ngoài ra ông bầu cũng thường xuyên "thả thính" Ngọc Trinh và cả hai trông rất xứng đôi.

Dân mạng tràn vào bình luận rôm rả - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, tối 25/6, Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả phải trầm trồ khi hé lộ đoạn clip quay cận cảnh từng ngóc ngách căn biệt thự sang trọng, bề thế tại khu Thảo Điền, quận 2. Theo như hình ảnh được chia sẻ, ngoài không gian phía trong được bày trí tỉ mỉ, sang trọng, phía ngoài biệt thự còn có khoảng sân vườn rộng rãi và view nhìn thẳng ra sông Sài Gòn vô cùng đẹp mắt. Bao quanh căn biệt thự là hồ bơi và khu vườn rợp bóng mát, rất thích hợp cho những buổi chiều đi dạo mát, dã ngoại, tiệc ngoài trời,... Vũ Khắc Tiệp bên biệt thự tiền tỷ - Ảnh: Internet Ông trùm Venus bật mí, có rất nhiều cửa sổ được bố trí khắp các góc tạo điều kiện cho căn biệt thự có ánh sáng tự nhiên mỗi ngày, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Theo chia sẻ của "ông bầu" Ngọc Trinh, căn biệt thự này có giá trị bằng 3 căn biệt thự bình thường cộng lại, do hơn 50 nhà thầu xây dựng. Nhìn hình ảnh này, bạn có nhận ra Ngọc Trinh ngày nào? - Ảnh: Internet Ngoài ra, Vũ Khắc Tiệp cũng từng công khai ngỏ lời rủ Ngọc Trinh về sống chung với mình cho vui và mỹ nhân Trà Vinh cũng đã tuyên bố: "Đẹp muốn xỉu luôn. Mai em dọn qua liền nhà anh Tiệp".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-khac-tiep-da-dao-lai-nhung-buc-anh-xua-mang-cung-ngoc-trinh-xe-dap-mong-manh-khien-dan-mang-chu-y-420932.html