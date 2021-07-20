Tá hỏa vì clip 'già cốc đế' của cựu Hoa hậu Hoàn Cầu Ngọc Trinh ở cuộc thi 16 năm về trước, nhìn 'xì-tin' nhưng lạ hoắc lạ huơ

Hậu trường 20/07/2021 09:48

Nhiều khán giả không thể nhận ra Ngọc Trinh năm 16 tuổi so với nhan sắc thần thánh chuẩn nữ hoàng hiện tại.

Ngọc Trinh gần đây luôn khiến khán giả trầm trồ khi liên tục xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, thậm chí còn bật mí đang làm CEO cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Có lẽ cô muốn rũ bỏ hình ảnh nữ hoàng bikini để tạo hình ảnh cô văn phòng thanh lịch trong thời gian tới. Mọi thứ đang yên đang lành thì bỗng dưng fan "đào" lên một clip dự thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2005 với cách tạo dáng "xì-tin" dâu.

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Mấy ai biết để có nhan sắc nữ thần như ngày hôm nay người đẹp Trà Vinh đã chinh qua hàng tá cuộc thi lớn nhỏ - Ảnh: Internet
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Tá hỏa vì clip 'già cốc đế' của cựu Hoa hậu Hoàn Cầu Ngọc Trinh ở cuộc thi 16 năm về trước, nhìn 'xì-tin' nhưng lạ hoắc lạ huơ - Ảnh 3

Trong cuộc thi Siêu mẫu năm đó nữ hoàng bikini Ngọc Trinh tạo dáng xì tin khiến khán giả vô cùng thích thú - Ảnh: Internet

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Cô giật luôn giải 'gương mặt ăn ảnh' sau màn tạo dáng ngoạn mục trong cuộc thi - Ảnh: Internet

Không chỉ thử sức ở cuộc thi này, người đẹp Trà Vinh còn "lấn" sang cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007, giành được giải phụ Hoa khôi Thời trang làm bao trái tim hâm mộ cô vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Thời điểm đó nữ hoàng bikini vẫn còn sở hữu nét đẹp trong trẻo, ngây thơ, thánh thiện mà bao cô gái mới lớn đều muốn có.

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Người đẹp Trà Vinh trong kiểu tóc bới cao sang trọng ở cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007 - Ảnh: Internet

Bức phá xông lên, năm 2011 lần đầu tiên Ngọc Trinh thắng đậm ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn Cầu, giành luôn vương miện và về nước trong sự chào đón rầm rộ của fan hâm mộ. Dù điều tiếng của cuộc thi sau đó cho rằng chỉ là sân chơi "ao làng" nhưng ai yêu mến cô cũng đều ghi nhận 1 điểm cộng cho sự cố gắng và nổ lực suốt thời gian làm nghệ thuật.

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Cô tiếp tục chinh chiến ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn Cầu và giựt luôn vương miện danh giá - Ảnh: Internet
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Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp liên tục 'thả thính' nhau thời gian gần đây - Ảnh: Internet
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Cô đang thử sức thêm ở vai trò CEO và nhận nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Hiện tại người đẹp Trà Vinh đang "thả thính" Vũ Khắc Tiệp liên tục và còn có ý dọn qua biệt thự của ông bầu tạo nên nghi vấn cặp đôi đang muốn về chung một tổ ấm. Fan của cả hai cũng liên tục quăng comment ủng hộ vì sự xứng đôi vừa lứa và mong Ngọc Trinh cùng Vũ Khắc Tiệp sẽ thành công trong các kế hoạch dự định trong tương lai.

Không chỉ nổi tiếng với trang phục 'hở ngang dọc', Ngọc Trinh còn 'gây bão' khi tung chiêu rao giảng đạo lý trên sóng livestream

Không chỉ nổi tiếng với trang phục 'hở ngang dọc', Ngọc Trinh còn 'gây bão' khi tung chiêu rao giảng đạo lý trên sóng livestream

Ngọc Trinh là một mỹ nhân bikini với số đo ba vòng hoàn hảo. Tuy nhiên có lẽ vì đã chán với hình ảnh gợi cảm nên dạo gần đây cô ăn mặc kín đáo và phát ngôn đạo lý khiến fan tò mò xen lẫn thích thú.

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