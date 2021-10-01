Netizen 'tá hỏa' với vẻ ngoài của Sơn Tùng M-TP sau hơn 90 ngày giãn cách, tóc như 'bà thím', người thì 'gầy xọp'?

Hậu trường 01/10/2021 11:44

Mái tóc dài ngang ngửa nhân viên nữ đứng kế bên khiến netizen phải 'dụi mắt 7 lần' mới nhận ra Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP không phải là một ngôi sao thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Chính vì thế mỗi khi nam ca sĩ "Có chắc yêu là đây" lên hình thì kiểu gì cũng khiến người ta "hú hồn", lần này cũng không ngoại lệ.

Netizen 'tá hỏa' với vẻ ngoài của Sơn Tùng M-TP sau hơn 90 ngày giãn cách, tóc như 'bà thím', người thì 'gầy xọp'? - Ảnh 1

Chuyện là gần đây sinh nhật của một nữ nhân viên trong công ty và Sơn Tùng M-TP đã chụp ảnh chung với người này. Sự nhí nhảnh, đáng yêu của nam ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Vpop không lẫn đi đâu được nhưng điều mọi người để ý đến chính là ngoại hình của anh. Đa số khán giả đều để lại bình luận ngạc nhiên với dung mạo mới đây của nam ca sĩ hot nhất Việt Nam.

Netizen 'tá hỏa' với vẻ ngoài của Sơn Tùng M-TP sau hơn 90 ngày giãn cách, tóc như 'bà thím', người thì 'gầy xọp'? - Ảnh 2
 Sơn Tùng M-TP khác lạ sau hơn 90 ngày giãn cách xã hội.

Nhiều tháng giãn cách khiến cho mái tóc của Sơn Tùng M-TP dài ra đáng kể, netizen còn nhận xét trông anh như... "bà thím". Thậm chí tóc còn dài hơn cả nhân viên nữ kế bên.

Chưa hết, có vẻ như mùa giãn cách vừa qua khiến Sơn Tùng M-TP giảm cân đáng kể, người anh cứ "gầy xọp" và trông thiếu sức sống. Điều này làm người hâm mộ không ngừng lo lắng cho thần tượng.

Netizen 'tá hỏa' với vẻ ngoài của Sơn Tùng M-TP sau hơn 90 ngày giãn cách, tóc như 'bà thím', người thì 'gầy xọp'? - Ảnh 3

Đông đảo netizen đã bình luận khuyên Sơn Tùng M-TP hãy nhanh đi "tút tát" lại vẻ ngoài để lấy lại hình ảnh nam ca sĩ điển trai của showbiz ngay khi TP.HCM "nới lỏng".

Netizen 'tá hỏa' với vẻ ngoài của Sơn Tùng M-TP sau hơn 90 ngày giãn cách, tóc như 'bà thím', người thì 'gầy xọp'? - Ảnh 4

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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