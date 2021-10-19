Mai Phương Thúy diện váy xẻ cao vút, khoe vẻ nóng bỏng đẹp tựa nữ thần ở tuổi 33

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Mai Phương Thúy tung loạt ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. Sau 15 năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn giữ được sức hút với khán giả. Không những thế, vóc dáng và nhan sắc Mai Phương Thúy được khen ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn.

Mai Phương Thúy tôn hình thể trong loạt váy cut-out của nhà thiết kế Đỗ Long. Trang phục xẻ cao giúp Hoa hậu 8X khoe được vẻ đẹp hình thể nhưng gợi cảm vừa phải, có sự tiết chế.

Thần thái nhẹ nhàng mà nổi bật, cách tạo dáng vừa đủ tôn vinh hết trọn vẹn vẻ đẹp vốn có. Đã khá lâu rồi khán giả mới thấy Mai Phương Thuý trông gợi cảm trong những hình ảnh mới.

Bộ ảnh mang phong cách ngọt ngào nhưng kém phần quyến rũ với các thiết kế khoe triệt để vóc dáng gợi cảm Mai Phương Thúy.

Mai Phương Thúy khéo khoe tấm tưng trần nõn nà gợi cảm. Bộ ảnh của Hoa hậu 8X nhận được nhiều phản hồi khen ngợi của khán giả.

Chất liệu lụa bắt sáng giúp người đẹp 33 tuổi khéo khoe nhan sắc cực phẩm. Nhiều fan khen Mai Phương Thúy đẹp tựa nữ thần trong trang phục này.

Nói về phong cách gợi cảm, Hoa hậu họ Mai từng tâm sự: “Có thể khái niệm về sự sexy của tôi hơi khác mọi người một chút, lệch một tông so với quan điểm của người khác nên đôi khi gây ra ý kiến trái chiều”.

Mai Phương Thuý vừa được công bố trở thành giám khảo của cuộc thi Miss World Vietnam 2021. Thông tin được nhiều người hâm mộ sắc đẹp thích thú và mong chờ sự xuất hiện của cô trong thời gian tới.

Vài năm qua, cô chỉ chọn lọc sự kiện góp mặt vì tập trung công việc đầu tư chứng khoán, bất động sản. Dù ít tham gia showbiz, cô vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng nhờ sắc vóc và sự thông minh, thân thiện.