Sao Việt 24h: Lệ Quyên khoe trọn gương mặt 'thần thái' cùng với nhan sắc cực đỉnh, Mai Phương Thúy tạo dáng cực sexy khiến ai nấy đều trầm trồ

Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ cũng đã tổ chức 1 buổi cúng tổ nghề ngay tại nhà đơn giản. Nàng hậu Kỳ Duyên tung nguyên bộ ảnh ăn chơi ở Đà Lạt khi chưa có dịch, có vẻ như nàng hậu đã 'thèm' được vi vu đó đây lắm rồi.
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