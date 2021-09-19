Sao Việt 24h: Lệ Quyên khoe trọn gương mặt 'thần thái' cùng với nhan sắc cực đỉnh, Mai Phương Thúy tạo dáng cực sexy khiến ai nấy đều trầm trồ

Đông Nhi 'lên đồ' cho gái cưng được đi chơi trong ngày đầu Sài Gòn được nới lỏng giãn cách, nhưng cuộc đi chơi này chỉ là... vòng quanh trong nhà. Hồ Quang Hiếu hóa cậu bé rừng xanh, các fan của anh chàng đã cùng nhau thả icon 'haha' vì dạo gần đây idol của mình ngày càng mặn mòi.