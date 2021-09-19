Sao Việt 24h: Lệ Quyên khoe trọn gương mặt 'thần thái' cùng với nhan sắc cực đỉnh, Mai Phương Thúy tạo dáng cực sexy khiến ai nấy đều trầm trồ

Sao Việt 19/09/2021 09:20

Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ cũng đã tổ chức 1 buổi cúng tổ nghề ngay tại nhà đơn giản. Nàng hậu Kỳ Duyên tung nguyên bộ ảnh ăn chơi ở Đà Lạt khi chưa có dịch, có vẻ như nàng hậu đã 'thèm' được vi vu đó đây lắm rồi.

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Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành thời gian tắm cùng nàng gái út và chơi đùa cực thích trong bồn tắm. Ảnh: FBNV
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Khả Như khoe một mâm hoành tráng với nhiều loại hải sản khiến ai cũng 'thèm'. Ảnh: FBNV
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Nàng hậu Kỳ Duyên tung nguyên bộ ảnh ăn chơi ở Đà Lạt khi chưa có dịch, có vẻ như nàng hậu đã 'thèm' được vi vu đó đây lắm rồi. Ảnh: FBNV
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Trương Ngọc Ánh lâu lâu lôi bộ makeup ra để xem cho đỡ nhớ vì lâu rồi cô vẫn chưa được trang điểm để được đi ra ngoài. Ảnh: FBNV
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Ca sĩ Isaac với caption bao chất 'Tất cả đã sẵn sàng chỉ còn thiếu...người ngồi sau'. Ảnh: FBNV
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Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ cũng đã tổ chức 1 buổi cúng tổ nghề ngay tại nhà đơn giản. Ảnh: FBNV
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Có thể nói, trong mùa dịch này BB Trần chính là nhân vật có nhiều lần hóa 'tắc kè bông' nhất trong Vbiz. Ảnh: FBNV
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Ca sĩ Trọng Hiếu mặc dù ở Đức nhưng anh chàng vẫn không quên ngày 'giỗ tổ nghề'. Ảnh: FBNV
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'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên khoe bức ảnh cực đẹp với gam màu chủ đạo là 'màu nóng' khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì quá thần thái và kiêu sa.  Ảnh: FBNV
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Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe bức ảnh cực sexy trong những lần chụp hình ở studio. Ảnh: FBNV

 

Sao Việt 24h: Khổng Tú Quỳnh khoe bộ ảnh với body 'căng đét', Hồ Quang Hiếu hóa 'cậu bé rừng xanh' cực mặn mòi

Sao Việt 24h: Khổng Tú Quỳnh khoe bộ ảnh với body 'căng đét', Hồ Quang Hiếu hóa 'cậu bé rừng xanh' cực mặn mòi

Đông Nhi 'lên đồ' cho gái cưng được đi chơi trong ngày đầu Sài Gòn được nới lỏng giãn cách, nhưng cuộc đi chơi này chỉ là... vòng quanh trong nhà. Hồ Quang Hiếu hóa cậu bé rừng xanh, các fan của anh chàng đã cùng nhau thả icon 'haha' vì dạo gần đây idol của mình ngày càng mặn mòi.

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Từ khóa:   Sao Việt 24h Hoa hậu Mai Phương Thuý Lệ Quyên

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