Hoa hậu Giáng My lên đồ 'lồng lộn' đi dự đám cưới cháu nhưng bị chê lố và sến, đã thế còn chiếm spotlight cô dâu

Hậu trường 19/10/2021 23:02

Việc chọn sai trang phục khiến Giáng My bị chê kém tinh tế.

Giáng My nổi tiếng là một trong những mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt. Tuy nhiên, Hoa hậu Đền Hùng thường mắc lỗi trang phục khi đi sự kiện.

Mới đây, Giáng My đăng ảnh đi dự đám cưới của một người cháu nhưng sự xuất hiện của cô bị đánh giá là kém duyên khi chiếm hết spotlight cô dâu.

Hoa hậu Giáng My lên đồ 'lồng lộn' đi dự đám cưới cháu nhưng bị chê lố và sến, đã thế còn chiếm spotlight cô dâu - Ảnh 1

Hoa hậu Giáng My (váy vàng) chụp ảnh kỉ niệm với cô dâu - chú rể nhưng ăn mặc lộng lẫy thế này đây. 

Hoa hậu Giáng My lên đồ 'lồng lộn' đi dự đám cưới cháu nhưng bị chê lố và sến, đã thế còn chiếm spotlight cô dâu - Ảnh 2

Hoa hậu Đền Hùng mặc một chiếc đầm vàng phủ voan nổi bần bật mix cùng chiếc mũ khá to. 

Hoa hậu Giáng My lên đồ 'lồng lộn' đi dự đám cưới cháu nhưng bị chê lố và sến, đã thế còn chiếm spotlight cô dâu - Ảnh 3

Trang phục của Giáng My bị cho là lố, sến không phù hợp với bối cảnh tại một đám cưới. 

Hoa hậu Giáng My lên đồ 'lồng lộn' đi dự đám cưới cháu nhưng bị chê lố và sến, đã thế còn chiếm spotlight cô dâu - Ảnh 4

Giáng My trở thành trung tâm của bức ảnh. Nhìn vào bức hình này có thể thấy cô dâu hoàn toàn bị lép vế.

Hoa hậu Giáng My lên đồ 'lồng lộn' đi dự đám cưới cháu nhưng bị chê lố và sến, đã thế còn chiếm spotlight cô dâu - Ảnh 5

Sự thiếu tinh tế của Giáng My lấn át luôn nhân vật chính.

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng 1992. Tới nay, cô là Hoa hậu duy nhất vẫn giữ vương miện vì không có người kế nhiệm.

Ở tuổi đôi mươi, Giáng My ở hữu nhan sắc lộng lẫy hơn người, bất chấp mọi trang phục và kiểu tóc. Không khó hiểu tại sao cô lại là người chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc. 

Hoa hậu Giáng My lên đồ 'lồng lộn' đi dự đám cưới cháu nhưng bị chê lố và sến, đã thế còn chiếm spotlight cô dâu - Ảnh 6

Nhan sắc Giáng My thời trẻ...

Hoa hậu Giáng My lên đồ 'lồng lộn' đi dự đám cưới cháu nhưng bị chê lố và sến, đã thế còn chiếm spotlight cô dâu - Ảnh 7

.. và hiện tại không có nhiều khác biệt.

 

Mai Phương Thúy diện váy xẻ cao vút, khoe vẻ nóng bỏng đẹp tựa nữ thần ở tuổi 33

Mai Phương Thúy diện váy xẻ cao vút, khoe vẻ nóng bỏng đẹp tựa nữ thần ở tuổi 33

Sau 15 đăng quăng, Mai Phương Thúy chứng tỏ nhan sắc và đẳng cấp ngày càng thăng hạng.

Xem thêm
Từ khóa:   giáng my đi dự đám cưới giáng my lên đồ sến giáng my chiếm spotlight cô dâu

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 55 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 28 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 24 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36