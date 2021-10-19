Hoa hậu Giáng My lên đồ 'lồng lộn' đi dự đám cưới cháu nhưng bị chê lố và sến, đã thế còn chiếm spotlight cô dâu

Mới đây, Giáng My đăng ảnh đi dự đám cưới của một người cháu nhưng sự xuất hiện của cô bị đánh giá là kém duyên khi chiếm hết spotlight cô dâu.

Giáng My nổi tiếng là một trong những mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt. Tuy nhiên, Hoa hậu Đền Hùng thường mắc lỗi trang phục khi đi sự kiện.

Hoa hậu Giáng My (váy vàng) chụp ảnh kỉ niệm với cô dâu - chú rể nhưng ăn mặc lộng lẫy thế này đây.

Hoa hậu Đền Hùng mặc một chiếc đầm vàng phủ voan nổi bần bật mix cùng chiếc mũ khá to.

Trang phục của Giáng My bị cho là lố, sến không phù hợp với bối cảnh tại một đám cưới.

Giáng My trở thành trung tâm của bức ảnh. Nhìn vào bức hình này có thể thấy cô dâu hoàn toàn bị lép vế.

Sự thiếu tinh tế của Giáng My lấn át luôn nhân vật chính.

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng 1992. Tới nay, cô là Hoa hậu duy nhất vẫn giữ vương miện vì không có người kế nhiệm.

Ở tuổi đôi mươi, Giáng My ở hữu nhan sắc lộng lẫy hơn người, bất chấp mọi trang phục và kiểu tóc. Không khó hiểu tại sao cô lại là người chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc.

Nhan sắc Giáng My thời trẻ...

.. và hiện tại không có nhiều khác biệt.