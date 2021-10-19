Chi Dân ngầm xác nhận chia tay Ninh Dương Lan Ngọc chỉ qua chi tiết này?

Hậu trường 19/10/2021 21:29

Dòng trạng thái của Chi Dân khiến nhiều người tò mò và ngờ vực cho rằng đang có ý nhắn nhủ tới ai đó.

Chiều 19/10, Chi Dân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc như tâm trạng người vừa chi tay. 

"Chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản là có nhiều lý do để không thể bên nhau được nữa. Chấp nhận sự thật sẽ bớt đau hơn nhiều đó, phải không em ?", nam ca sĩ viết. 

Chi Dân ngầm xác nhận chia tay Ninh Dương Lan Ngọc chỉ qua chi tiết này? - Ảnh 1
Chi Dân viết status mới khiến nhiều người nghi ngờ anh đang ám chỉ chuyện chia tay.

 

Vốn là người kín tiếng, động thái của Chi Dân khiến nhiều người đặt dấu hỏi ngờ vực. Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy nam ca sĩ đề cập đến chuyện tình cảm và vấn đề chia tay. Một số người cho rằng đây có thể là động thái Chi Dân ngầm xác nhận đã đường ai nấy đi với Lan Ngọc.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng đây chỉ là câu nói nam ca sĩ PR cho sản phẩm âm nhạc mới. Trước đó, vào sáng 5/10, mạng xã hội râm ran tin đồn Lan Ngọc và Chi Dân đã "toang" sau nghi vấn hẹn hò bí mật. Cụ thể, cặp đôi trai tài gái sắc được cho là đã chia tay khoảng 1 năm. Trong hơn 1 năm qua, cả hai không có dấu hiệu tương tác hay lộ bằng chứng hẹn hò như trước.

Chi Dân ngầm xác nhận chia tay Ninh Dương Lan Ngọc chỉ qua chi tiết này? - Ảnh 2
Chi Dân - Lan Ngọc.

 

Thậm chí, một nguồn tin trên mạng xã hội cũng cho biết Chi Dân cũng tách ra khỏi cuộc sống của nữ diễn viên 9X. Lẽ dĩ nhiên, những điều này chỉ là nghi vấn bởi từ trước tới nay cả Lan Ngọc và Chi Dân chưa bao giờ xác nhận chuyện hẹn hò dù nhiều lần bị fan soi ra bằng chứng.

Trước nghi vấn cặp đôi tin đồn đã đường ai nấy đi, quản lý Ninh Dương Lan Ngọc đã có động thái phản hồi trên trang Pháp Luật & Bạn Đọc: "Chúng tôi không có bình luận nào về những tin đồn".

Chi Dân ngầm xác nhận chia tay Ninh Dương Lan Ngọc chỉ qua chi tiết này? - Ảnh 3
Cặp đôi nhiều lần bị lộ "hint" hẹn hò.

 

Dù không lên tiếng xác nhận nhưng Lan Ngọc và Chi Dân là cặp đôi được fan ủng hộ rất nhiệt tình khi để lộ nhiều "hint" hẹn hò. Cặp đôi vướng nghi vấn yêu đương bí mật khi loạt ảnh cả hai đi ăn uống, xem phim bị lộ từ giữa năm 2018. 

Chi Dân từng thừa nhận Lan Ngọc có một số điểm giống mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Đặc biệt, anh còn cảm kích vì Lan Ngọc là cô gái xinh đẹp, sống trong showbiz nhưng giản dị, không dựa dẫm vào ai.

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi "hint" hẹn hò trước khi rộ tin đồn "toang"

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi "hint" hẹn hò trước khi rộ tin đồn "toang"

Trước khi vướng tin đồn chia tay, Lan Ngọc - Chi Dân nhiều lần bị dân mạng soi bằng chứng hẹn hò khó chối.

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