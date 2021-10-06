Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi "hint" hẹn hò trước khi rộ tin đồn "toang"

Hậu trường 06/10/2021 06:10

Trước khi vướng tin đồn chia tay, Lan Ngọc - Chi Dân nhiều lần bị dân mạng soi bằng chứng hẹn hò khó chối.

Sáng 5/10, mạng xã hội râm ran tin đồn Lan Ngọc và Chi Dân đã "toang" sau nghi vấn hẹn hò bí mật. Cụ thể, cặp đôi trai tài gái sắc được cho là đã chia tay khoảng 1 năm. Trong hơn 1 năm qua, cả hai không có dấu hiệu tương tác hay lộ bằng chứng hẹn hò như trước.

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 1

Thậm chí, một nguồn tin trên mạng xã hội cũng cho biết Chi Dân cũng tách ra khỏi cuộc sống của nữ diễn viên 9X. Lẽ dĩ nhiên, những điều này chỉ là nghi vấn bởi từ trước tới nay cả Lan Ngọc và Chi Dân chưa bao giờ xác nhận chuyện hẹn hò dù nhiều lần bị fan soi ra bằng chứng.

Trước nghi vắn cặp đôi tin đồn đã đường ai nấy đi, quản lý Ninh Dương Lan Ngọc đã có động thái phản hồi trên trang Pháp Luật & Bạn Đọc: "Chúng tôi không có bình luận nào về những tin đồn".

Dù không lên tiếng xác nhận nhưng Lan Ngọc và Chi Dân là cặp đôi được fan ủng hộ rất nhiệt tình khi để lộ nhiều "hint" hẹn hò. Cặp đôi vướng nghi vấn yêu đương bí mật khi loạt ảnh cả hai đi ăn uống, xem phim bị lộ từ giữa năm 2018. 

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 2

Chi Dân từng thừa nhận Lan Ngọc có một số điểm giống mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Đặc biệt, anh còn cảm kích vì Lan Ngọc là cô gái xinh đẹp, sống trong showbiz nhưng giản dị, không dựa dẫm vào ai.

Về phía Lan Ngọc, tại một cuộc họp báo vào thời điểm cuối năm 2019, nữ diễn viên úp mở chuyện tình cảm khi được đề cập. Cô cho biết đã có mối quan hệ rõ ràng và cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu. Việc cả hai úp mở nói về mối quan hệ tình cảm càng khiến fan "đẩy thuyền" tích cực hơn khi cặp đôi nhiều lần lộ bằng chứng hẹn hò.

Trước khi vướng tin đồn chia tay, Lan Ngọc - Chi Dân nhiều lần bị dân mạng soi bằng chứng hẹn hò khó chối: 

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 3

Lần gần nhất Lan Ngọc và Chi Dân lộ diện cùng nhau là từ tháng 10/2020. Đây là dịp nữ diễn viên "Tấm Cám" và bạn trai tin đồn có mặt trong một chuyến cứu trợ miền Trung cùng nhiều nghệ sĩ khác như: S.T Sơn Thạch, Trương Quỳnh Anh, Ngọc Thanh Tâm.... Trong bức ảnh chụp cùng nhóm nghệ sĩ, cặp đôi tin đồn giữ khoảng cách tối đa, đứng về hai bên để không thu hút sự chú ý. 

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 4

Trong clip hậu trườngcả hai còn bị soi hint đội nón đôi. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn hạn chế tương tác với nhau trên sóng livestream hoặc khi chụp ảnh để tránh bị chú ý. 

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 5

Vào dịp sinh nhật Lan Ngọc năm 2020, Chi Dân đã đăng bức ảnh ôm bó hoa hồng trong bộ trang phục tông trắng. Cùng ngày, Lan Ngọc cũng đăng tải ảnh diện váy trắng. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ đi dự tiệc sinh nhật bạn gái tin đồn nên mới mặc ton sur ton.

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 6

Dịp Valentine 2020, cư dân mạng đặt nghi ngờ rằng bức ảnh nữ diễn viên ôm hoa hồng đăng trên trang cá nhân được chụp chính tại căn hộ của Chi Dân vì background giống hệt.

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 7

Lan Ngọc và "bạn trai tin đồn" lộ ảnh đi chơi cùng nhóm bạn thân.

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 8

Khi tham gia Running Man Việt Nam mùa 1, nữ diễn viên cũng bị fan soi việc mặc chiếc áo giống hệt áo của Chi Dân.

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 9

Dịp khác, cặp đôi tin đồn tiếp tục bị "team qua đường" bắt gặp khi cùng đi siêu thị mua đồ. 

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 10

Chi Dân cùng "bạn gái tin đồn" bị soi vì nuôi em cún giống hệt nhau.

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 11

Dù khéo léo chọn góc chụp khác nhau nhưng chi tiết hẹn hò của cặp đôi khó qua mắt được cộng đồng mạng.

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 12

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2019, Lan Ngọc và Chi Dân bị cộng đồng mạng phát hiện điểm check-in của cả hai hoàn toàn trùng khớp. Từ đây, nhiều người nhận định nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" và bạn trai tin đồn đang có chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau sau những ngày làm việc căng thẳng.  

Những lần Lan Ngọc - Chi Dân bị soi 'hint' hẹn hò trước khi rộ tin đồn 'toang' - Ảnh 13

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân cũng để lộ bức ảnh tay trong tay tại một trung tâm thương mại. "Chi Dân và Ninh Dương Lan Ngọc tay trong tay dung dăng dung dẻ du hí bên Thái Lan. Chối làm gì nữa, có ai nói không đẹp đôi đâu" , một Fanpage chia sẻ.  

Hà My

Ảnh: Tổng hợp

 

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