Giữa thông tin cặp kè chân dài Quỳnh Thư, chiều 31/10, chồng Diệp Lâm Anh - Đức Phạm đã lên tiếng xác nhận ly thân với vợ từ tháng 1/2021. Hiện tại, cả hai đang tiến hành thủ tục ly hôn và trong quá trình thoả thuận trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

Nói về tin đồn gây bão mạng hai ngày qua, chồng Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Bản thân tôi rất muốn kết thúc những tin đồn không đúng sự thật đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình, người thân, bạn bè của tôi".

"Còn vấn đề là gì thì chính Diệp Lâm Anh là người hiểu rõ nhất, tôi không muốn đem ra bàn tán, vì thế sự thật không liên quan đến những tin đồn gần đây", Đức Phạm cho biết.

Bài viết của Đức Phạm.

Anh ngay lập tức khóa trang cá nhân.

Bài viết của Đức Phạm gây bão mạng xã hội. Sau 1h đăng tải, anh vội khóa trang cá nhân.

Về phía Diệp Lâm Anh, cô đang bận rộn tổ chức sinh nhật cho hai con và tuyên bố mọi chuyện sẽ xử lý sau ngày hôm nay.

"Hôm này là một ngày thật sự đặc biệt. Chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho tụi nhỏ. Mọi thông tin sẽ được xử lý sau hôm nay ạ!", cô viết.

Dưới bài đăng, nhiều người thân bạn bè gửi lời chúc tới hai con của Diệp Lâm Anh. Số khác động viên cô hãy mạnh mẽ vượt qua ồn ào tình cảm này. Trong khi đó, một vài người bày tỏ trách móc Đức Phạm - chồng Diệp Lâm Anh khi lên báo thừa nhận đang ly thân đúng ngày sinh nhật hai con.

Chân dung chồng thiếu gia Diệp Lâm Anh.

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Diệp Lâm Anh bất ngờ vướng tin đồn ly hôn với chồng doanh nhân Đức Phạm đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Sau khi tin đồn nổ ra, phía nữ ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn: "Hiện tại cuộc sống của mình diễn ra bình thường và mọi chuyện vẫn tốt đẹp". Tuy nhiên, scandal lần nữa ập đến với gia đình Diệp Lâm Anh. Lần này, chồng cô đã lên tiếng thừa nhận cả hai đang ly thân và đăng tiến hành thủ tục ly hôn.