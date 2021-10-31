Diệp Lâm Anh làm điều đặc biệt này cho hai con giữa lúc chồng lên tiếng thừa nhận đang ly thân

Trong lúc chồng thiếu gia lên tiếng xác nhận chuyện đang ly thân, Diệp Lâm Anh thông báo trên trang cá nhân làm điều này cho hai nhóc tỳ.

Sau vài ngày gây bão mạng xã hội vì ồn ào tình cảm, chiều 31/10, chồng Diệp Lâm Anh - Đức Phạm đã lên tiếng thừa nhận cả hai đang ly thân. Hiện tại, cặp đôi đang tiến hành thủ tục ly hôn và trong quá trình thoả thuận trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

Chồng Diệp Lâm Anh thừa nhận cả hai đang ly thân.

Giữa lúc Đức Phạm lên mạng xã hội thừa nhận hôn nhân đổ vỡ, Diệp Lâm Anh cũng có động thái trên mạng xã hội. Theo đó, cô đăng ảnh đang chuẩn bị không gian tổ chức sinh nhật cho hai nhóc tỳ.

Kèm theo bức ảnh, chân dài viết: "Hôm này là một ngày thật sự đặc biệt. Chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho tụi nhỏ. Mọi thông tin sẽ được xử lý sau hôm nay ạ!".

Diệp Lâm Anh tổ chức sinh nhật cho hai con.

Dưới bài đăng, nhiều người thân bạn bè gửi lời chúc tới hai con của Diệp Lâm Anh. Số khác động viên cô hãy mạnh mẽ vượt qua ồn ào tình cảm này.

Số khác bày tỏ trách móc Đức Phạm - chồng Diệp Lâm Anh khi lên báo thừa nhận đang ly hôn đúng ngày sinh nhật hai con.

Bình luận của khán giả.

Hình ảnh hạnh phúc trước đó được Diệp Lâm Anh đăng tải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diep-lam-anh-lam-dieu-dac-biet-nay-cho-hai-con-giua-luc-chong-len-tieng-thua-nhan-dang-ly-than-433965.html