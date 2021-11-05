Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố'

Hậu trường 05/11/2021 21:52

Ngày 31/10 là ngày sinh nhật 2 nhóc tỳ nhà Diệp Lâm Anh cũng là ngày ông xã cô tuyên bố cả hai đã ly thân trên mạng xã hội.

Cách đây ít giờ, Diệp Lâm Anh đăng loạt ảnh sinh nhật 2 nhóc tỳ trong ngày 31/10 vừa qua.  Boorin và B.Boy nhà Diệp Lâm Anh nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẻ ngoài dễ thương, hồn nhiên và đáng yêu. Trong ngày sinh nhật, hai nhóc tỳ được Diệp Lâm Anh chăm chút cho ngoại hình với màn lên đồ xuất sắc, ton sur ton với không gian bữa tiệc.

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 1

Không gian tiệc sinh nhật hai nhóc tỳ được Diệp Lâm Anh chuẩn bị kĩ lưỡng. 

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 2

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 3

Nhiều khung ảnh gia đình, hai nhóc tỳ được Diệp Lâm Anh đặt ở bàn trang trí.

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 4

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 5

Bé Boorin năm nay 3 tuổi vô cùng dễ thương và rất hồn nhiên.

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 6

Cô bé được mẹ chuẩn bị bánh kem và búp bê màu hồng xinh xắn.

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 7

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 8

B.Boy năm nay 2 tuổi.

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 9

Cậu nhóc B.Boy được chuẩn bị chiếc bánh có hình xế hộp màu xanh.

Ngày 31/10 là ngày "giông bão" của gia đình Diệp Lâm Anh. Khi cô tất bật chuẩn bị sinh nhật cho hai con, ông xã chân dài - Nghiêm Đức lên trang cá nhân viết bức tâm thư dài thừa nhận cả hai đã ly thân từ tháng 1/2021 và hiện đang làm thủ tục ly hôn.

Hành động của chồng thiếu gia Diệp Lâm Anh bị dân tình chỉ trích khi công khai chuyện đổ vỡ hôn nhân vào dịp sinh nhật con.

Trong bữa tiệc sinh nhật hai nhóc tỳ, Diệp Lâm Anh và chồng không chụp ảnh chung.

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 10

Nghiêm Đức chụp riêng với hai con. 

Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố' - Ảnh 11

Diệp Lâm Anh xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp bên mẹ chồng và người thân trong gia đình.

Sau khi sinh nhật hai con tổ chức thuận lợi, Diệp Lâm Anh và mẹ chồng mới lên tiếng về những tin đồn gần đây. 

"Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu tôi, 2 con chưa ly hôn", mẹ chồng doanh nhân chân dài khẳng định.

Diệp Lâm Anh cho biết vợ chồng cô chỉ cãi nhau, không ly thân hay chuẩn bị ly hôn. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng".

Sự thật chuyện Quỳnh Thư xuống sắc sau ồn ào tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh?

Sự thật chuyện Quỳnh Thư xuống sắc sau ồn ào tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh?

Mọi động thái của Quỳnh Thư đều được cư dân mạng chú ý sau khi cô lên tiếng về tin đồn tình cảm với chồng người ta.

Xem thêm
Từ khóa:   diệp lâm anh diệp lâm anh quỳnh thư chồng diệp lâm anh quỳnh thư

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 27 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 57 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?