Hậu lùm xùm tình cảm, Diệp Lâm Anh 'xả' loạt ảnh sinh nhật con trong ngày 'bão tố'

Cách đây ít giờ, Diệp Lâm Anh đăng loạt ảnh sinh nhật 2 nhóc tỳ trong ngày 31/10 vừa qua. Boorin và B.Boy nhà Diệp Lâm Anh nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẻ ngoài dễ thương, hồn nhiên và đáng yêu. Trong ngày sinh nhật, hai nhóc tỳ được Diệp Lâm Anh chăm chút cho ngoại hình với màn lên đồ xuất sắc, ton sur ton với không gian bữa tiệc.

Không gian tiệc sinh nhật hai nhóc tỳ được Diệp Lâm Anh chuẩn bị kĩ lưỡng.

Nhiều khung ảnh gia đình, hai nhóc tỳ được Diệp Lâm Anh đặt ở bàn trang trí.

Bé Boorin năm nay 3 tuổi vô cùng dễ thương và rất hồn nhiên.

Cô bé được mẹ chuẩn bị bánh kem và búp bê màu hồng xinh xắn.

B.Boy năm nay 2 tuổi.

Cậu nhóc B.Boy được chuẩn bị chiếc bánh có hình xế hộp màu xanh.

Ngày 31/10 là ngày "giông bão" của gia đình Diệp Lâm Anh. Khi cô tất bật chuẩn bị sinh nhật cho hai con, ông xã chân dài - Nghiêm Đức lên trang cá nhân viết bức tâm thư dài thừa nhận cả hai đã ly thân từ tháng 1/2021 và hiện đang làm thủ tục ly hôn.

Hành động của chồng thiếu gia Diệp Lâm Anh bị dân tình chỉ trích khi công khai chuyện đổ vỡ hôn nhân vào dịp sinh nhật con.

Trong bữa tiệc sinh nhật hai nhóc tỳ, Diệp Lâm Anh và chồng không chụp ảnh chung.

Nghiêm Đức chụp riêng với hai con.

Diệp Lâm Anh xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp bên mẹ chồng và người thân trong gia đình.

Sau khi sinh nhật hai con tổ chức thuận lợi, Diệp Lâm Anh và mẹ chồng mới lên tiếng về những tin đồn gần đây.

"Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu tôi, 2 con chưa ly hôn", mẹ chồng doanh nhân chân dài khẳng định.

Diệp Lâm Anh cho biết vợ chồng cô chỉ cãi nhau, không ly thân hay chuẩn bị ly hôn. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng".