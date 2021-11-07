Status mập mờ của Lâm Khánh Chi khiến cư dân mạng xôn xao.
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Chiều 7/11, Lâm Khánh Chi đăng status úp mở về chuyện gì đó khiến dân tình vừa "hóng" vừa bàn tán xôn xao vì không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra. Nữ ca sĩ tức giận viết: "Tao điều tra ra ai chơi tao thì mày cũng tới số với tao. Nhớ đó".
Chia sẻ kèm dòng trạng thái, Lâm Khánh Chi cho biết cô cảm thấy giận dữ khi chia sẻ vấn đề này. Thái độ này của nữ ca sĩ khiến nhiều người tò mò không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với người đẹp. Bởi trước đó vài ngày, cô nàng còn hào hứng khoe vừa giảm được 2 kg và muốn chia sẻ bí quyết cho hội chị em.
Dưới bài đăng của Lâm Khánh Chi nhiều người khuyên cô bình tĩnh để giải quyết vấn đề, số khác lại tò mò không biết liệu showbiz sắp có "biến" gì mới hay chăng?