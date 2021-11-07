Status mập mờ của Lâm Khánh Chi khiến cư dân mạng xôn xao.

Chiều 7/11, Lâm Khánh Chi đăng status úp mở về chuyện gì đó khiến dân tình vừa "hóng" vừa bàn tán xôn xao vì không hiểu sắp có chuyện gì xảy ra. Nữ ca sĩ tức giận viết: "Tao điều tra ra ai chơi tao thì mày cũng tới số với tao. Nhớ đó".

Dòng trạng thái gây hoang mang của Lâm Khánh Chi.

Chia sẻ kèm dòng trạng thái, Lâm Khánh Chi cho biết cô cảm thấy giận dữ khi chia sẻ vấn đề này. Thái độ này của nữ ca sĩ khiến nhiều người tò mò không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với người đẹp. Bởi trước đó vài ngày, cô nàng còn hào hứng khoe vừa giảm được 2 kg và muốn chia sẻ bí quyết cho hội chị em.

Dưới bài đăng của Lâm Khánh Chi nhiều người khuyên cô bình tĩnh để giải quyết vấn đề, số khác lại tò mò không biết liệu showbiz sắp có "biến" gì mới hay chăng?

Trước đó, cô hào hứng chia sẻ giảm cân thành công.

Dòng thời trang trang cá nhân của nữ ca sĩ cũng không có gì khác biệt khi vẫn hoạt động bình thường. Lâm Khánh Chi vẫn đăng ảnh, livestream với fan.

Tổ ấm hạnh phúc của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-yen-dang-lanh-bong-lam-khanh-chi-noi-gian-doi-lam-ra-chuyen-khi-dieu-tra-xong-showbiz-lai-sap-co-bien-gi-chang-435055.html