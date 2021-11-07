Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ sao nam 'Gạo nếp gạo tẻ' trả góp tiền nuôi con vì không có việc làm

Hậu trường 07/11/2021 15:32

Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ về kết quả phiên tòa ly hôn giữa hai người trên mạng xã hội.

Chiều 7/10, Quỳnh Như - vợ cũ diễn viên Hoàng Anh chính thức công bố kết quả phiên tòa ly hôn giữa hai người trên mạng xã hội.

Quỳnh Như cho biết, thời gian qua cô nhận được nhiều thắc mắc từ mọi người về việc chồng cũ chu cấp cho con sau ly hôn. Cô đăng tải bài viết này để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ sao nam 'Gạo nếp gạo tẻ' trả góp tiền nuôi con vì không có việc làm - Ảnh 1
Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh.

 

Theo lời Quỳnh Như, Hoàng Anh - chồng cũ của cô bước chân rời khỏi mái nhà chung tròn 1 năm. Tuy nhiên, cô nộp đơn vào tháng 6/2021, nên sau khi xem xét hồ sơ, tòa đã đưa ra quyết định, Hoàng Anh phải cấp dưỡng cho con mỗi tháng 500 USD từ tháng 9/2021. Cộng thêm 3 tháng trước đó là 6, 7, 8, tổng cộng 1.500 USD.

Vợ cũ Hoàng Anh cho biết, nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" lấy lý do không có việc làm, không có thu nhập nên xin trả góp 1.500 USD trong vòng 15 tháng. 

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ sao nam 'Gạo nếp gạo tẻ' trả góp tiền nuôi con vì không có việc làm - Ảnh 2

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ sao nam 'Gạo nếp gạo tẻ' trả góp tiền nuôi con vì không có việc làm - Ảnh 3

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ sao nam 'Gạo nếp gạo tẻ' trả góp tiền nuôi con vì không có việc làm - Ảnh 4

Bài đăng của Quỳnh Như. 

Như vậy, từ tháng 9/2021, Hoàng Anh sẽ phải chu cấp cho con gái 500 USD theo thỏa thuận và 100 USD tiền trả góp, tổng 600 USD tiền cấp dưỡng mỗi tháng.

Sau khi thỏa thuận xong, Hoàng Anh bắt đầu gửi 600 USD cho con vào tháng 9/2021. Thế nhưng đến tháng 10, anh lại xin được trả 2 lần/ tháng, mỗi lần 300 USD vào ngày 1 và 15 của mỗi tháng thay vì đưa 1 lần 600 USD.

Quỳnh Như khẳng định, cô vẫn đủ khả năng nuôi con dù có vất vả ra sao. "Nhưng tiền Child Support (cấp dưỡng) là tiền con gái xứng đáng được hưởng... Nó thể hiện một phần trách nhiệm của người cha đối với con mình. 

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ sao nam 'Gạo nếp gạo tẻ' trả góp tiền nuôi con vì không có việc làm - Ảnh 5
Tổ ấm của Hoàng Anh thời còn mặn nồng.

 

Luật pháp ở một đất nước văn minh như Mỹ luôn luôn đặt quyền lợi của trẻ em hàng đầu, để người làm cha làm mẹ dù có ly hôn vẫn phải đảm bảo quyền lợi của con trẻ, phải có trách nhiệm lo cho đến khi con cái đến năm 18 tuổi.

Như muốn kể rõ để mọi người thấy bản thân mình rất hợp tác và cũng tạo điều kiện cho anh thực hiện nhiệm vụ và bổn phận làm cha. Anh không gần và chăm con nhưng anh cũng cố gắng để chu cấp cho con khi bôn ba đóng phim khắp nơi, cố gắng dự sự kiện...

Với mình, vậy cũng đủ để an ủi vì ít ra anh cũng nghĩ đến con. Không có tình cảm thì bù đắp bằng tiền bạc cho con, để khi lớn lên con nhìn lại cũng đỡ tủi thân với chúng bạn. Bởi trong hành trình lớn lên của Abbie, người cha có đóng góp tiền bạc nuôi mình dù ít dù nhiều, dù tự nguyện hay bị ép buộc bởi pháp luật cũng xin ghi nhận.

Cuối lời, chúc ba của Abbie nhiều sức khỏe và cảm ơn sự nỗ lực và hợp tác đầy thiện chí của anh vì con gái", vợ cũ Hoàng Anh cho biết.

Vợ cũ Hoàng Anh tiết lộ sao nam 'Gạo nếp gạo tẻ' trả góp tiền nuôi con vì không có việc làm - Ảnh 6
Hoàng Anh - Quỳnh Như liên tục đấu tố trên mạng xã hội.

 

Tháng 12/2020, Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh - tiết lộ chuyện nam diễn viên đơn phương ly hôn. Sau đó, cô lên mạng xã hội tố chồng cũ bội bạc, lợi dụng cô qua Mỹ để có thẻ xanh... Thậm chí, cô còn ẩn ý việc hôn nhân có người thứ ba. 

Ngoài ra, vợ cũ Hoàng Anh cho biết cô nhiều lần van xin nhưng chồng cũ không chịu gặp con gái. Một người bạn của Quỳnh Như cũng lên tiếng tố nam diễn viên không chu cấp tiền nuôi con.

Bị phía vợ cũ tố không làm tròn trách nhiệm với con cái, giữa tháng 7/2021, Hoàng Anh livestream khẳng định ngày 23/8 anh và Quỳnh Như sẽ ra tòa. Lúc đó tòa sẽ ấn định tiền trợ cấp anh gửi hàng tháng cho con gái là bao nhiêu, sau đó chấp hành đầy đủ.

Hoàng Anh cũng phủ nhận việc không chu cấp thời gian qua, cho biết số tiền chính phủ Mỹ trợ cấp Covid-19 của anh đã được chuyển thẳng vào tài khoản Quỳnh Như.

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