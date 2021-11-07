Nhã Phương có động thái đầu tiên liên quan đến ồn ào bị tố mắc bệnh ngôi sao cách đây 8 tháng

Hậu trường 07/11/2021 14:40

Sau 8 tháng, Nhã Phương có phản ứng bất ngờ liên quan đến bộ phim khiến cô gặp "bão tố".

Trưa ngày 7/10, Nhã Phương đăng tải bài viết liên quan đến bộ phim điện ảnh "1990" - tác phẩm từng khiến cô "lao đao" hồi tháng 4 vừa qua. Trong bài viết của mình, Nhã Phương đăng ảnh poster của phim và kêu gọi mọi người ra rạp xem. 

Nhã Phương có động thái đầu tiên liên quan đến ồn ào bị tố mắc bệnh ngôi sao cách đây 8 tháng - Ảnh 1
Bài đăng của Nhã Phương.

 

"1990 cùng ba cô gái tuổi Ngọ đã chính thức quay trở lại rồi. Mùng 1 Tết 2022, cả nhà sẽ thấy được thanh xuân của Nhã Phương cùng Diễm My và Lan Ngọc nữa. Đừng quên ghi lại lịch, lên đồ cùng hội bạn thân, gia đình và đón chờ 1990 của Nhã Phương cùng ekip nha", Nhã Phương thoải mái viết. 

Phản ứng của bà xã Trường Giang khiến nhiều người bất ngờ. Còn nhớ vào tháng 4 vừa qua, đạo diễn bộ phim 1990 tố Nhã Phương mắc bệnh ngôi sao, không hợp tác trong quá trình quảng bá phim. Kể từ khi ồn ào nổ ra, Nhã Phương cũng không có bất kỳ động thái nào nhắc đến bộ phim này trên trang cá nhân.

Nhã Phương có động thái đầu tiên liên quan đến ồn ào bị tố mắc bệnh ngôi sao cách đây 8 tháng - Ảnh 2
Ba nữ chính của phim và đạo diễn Nhất Trung.

 

Trong khi đó, phía công ty Nhã Phương đã khẳng định nữ diễn viên vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong suốt quá trình quay phim. 

"Mọi suy đoán, quy chụp về diễn viên với các thông tin thiếu thiện chí đang lan tràn trên truyền thông và mạng xã hội đều vô lý và bất công với Nhã Phương" - nguyên văn chia sẻ của công ty quản lý Nhã Phương.

Công ty này khẳng định diễn viên Nhã Phương đã và đang thực hiện đúng mọi nhiệm vụ của mình với tư cách là diễn viên. Toàn bộ phần việc liên quan đến các hoạt động khác, bao gồm cả hoạt động quảng bá phim là trách nhiệm sắp xếp của công ty. Đơn vị quản lý eStars là đầu mối làm việc duy nhất và chính thức của Nhã Phương với nhà sản xuất phim 1990, và là đơn vị quyết định về các vấn đề mà nhà sản xuất đang đưa ra trên mạng xã hội gần đây.

Nhã Phương có động thái đầu tiên liên quan đến ồn ào bị tố mắc bệnh ngôi sao cách đây 8 tháng - Ảnh 3

Nhã Phương có động thái đầu tiên liên quan đến ồn ào bị tố mắc bệnh ngôi sao cách đây 8 tháng - Ảnh 4

"1990" được dự kiến chiếu vào tháng 4 nhưng xảy ra ồn ào với Nhã Phương nên tạm dừng.

Nhã Phương có động thái đầu tiên liên quan đến ồn ào bị tố mắc bệnh ngôi sao cách đây 8 tháng - Ảnh 5

Sau 1 năm trì hoãn, phim "1990" sẽ ra mắt vào dịp Tết 2022.

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