Thúy Ngân khoe loạt ảnh 'tình bể bình' bên người đàn ông bí ẩn, còn chốt câu cực tình khiến dân mạng 'nhốn nháo'

Hậu trường 05/11/2021 21:32

"Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh và ủng hộ em", Thúy Ngân gửi lời nhắn ngọt ngào tới ai đó.

Cách đây ít phút, Thúy Ngân bất ngờ đăng tải loạt ảnh cực tình bên cạnh người đàn ông giấu mặt. Chia sẻ loạt ảnh nắm tay, tựa đầu vào vai người đàn ông bí ẩn, nữ diễn viên nhắn nhủ lời ngọt ngào: "Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh và ủng hộ em".

Thúy Ngân khoe loạt ảnh 'tình bể bình' bên người đàn ông bí ẩn, còn chốt câu cực tình khiến dân mạng 'nhốn nháo' - Ảnh 1

Thúy Ngân khoe loạt ảnh 'tình bể bình' bên người đàn ông bí ẩn, còn chốt câu cực tình khiến dân mạng 'nhốn nháo' - Ảnh 2

Thúy Ngân khoe loạt ảnh 'tình bể bình' bên người đàn ông bí ẩn, còn chốt câu cực tình khiến dân mạng 'nhốn nháo' - Ảnh 3

Loạt ảnh tình bể bình của Thúy Ngân và người ấy bí ẩn.

Chỉ đúng một câu nói, Thúy Ngân đã gián tiếp khẳng định đây là người đàn ông có mối quan hệ thân mật với cô. Trong khi đó, dân tình lại "nhốn nháo" truy tìm danh tính người này thông qua... chiếc áo. 

Dưới phần bình luận, fan liên tục réo tên của Trương Thế Vinh. Trước đó, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh vướng nghi vấn hẹn hò và được fan "đẩy thuyền" nhiệt tình. 

Thúy Ngân khoe loạt ảnh 'tình bể bình' bên người đàn ông bí ẩn, còn chốt câu cực tình khiến dân mạng 'nhốn nháo' - Ảnh 4

Fan liên tục réo tên Trương Thế Vinh.

Thúy Ngân - Trương Thế Vinh vướng tin đồn hẹn hò từ đầu tháng 2/2020. Thời điểm đó, cặp đôi bị dân mạng phát hiện sử dụng đồng hồ đôi, bên nhau ngày Valentine và có nhiều cử chỉ thân mật vượt mức tình bạn. Tuy nhiên, cat Thúy Ngân lẫn Trương Thế Vinh đều một mực phủ nhận tin đồn bí mật hẹn hò, khẳng định mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè, anh em thân thiết. 

Trương Thế Vinh đã lên tiếng đính chính tin đồn tình cảm cùng Thuý Ngân bằng một bài đăng facebook. Anh viết: ''Cái gì mới sáng thấy um sùm vậy trời, bọn con là anh em, để yên cho bọn con làm nghề nha mấy thánh''.

Thúy Ngân khoe loạt ảnh 'tình bể bình' bên người đàn ông bí ẩn, còn chốt câu cực tình khiến dân mạng 'nhốn nháo' - Ảnh 5
Cả hai đã lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm.

 

Về phía Thúy Ngân, cô cho biết: "Từ Tết đến bây giờ, tôi được nghe câu hỏi về mối quan hệ với anh Trương Thế Vinh rất nhiều. Có lẽ mọi người thấy chúng tôi hợp tác ăn ý trong một số game show nên tích cực 'đẩy thuyền'. Hiện tại, chúng tôi vẫn là anh em, đồng nghiệp thân thiết".

Theo nguồn tin của Trí Thức trẻ, bạn trai của của nữ diễn viên là 1 nam doanh nhân kín tiếng.

Thúy Ngân khoe loạt ảnh 'tình bể bình' bên người đàn ông bí ẩn, còn chốt câu cực tình khiến dân mạng 'nhốn nháo' - Ảnh 6

Thúy Ngân khoe loạt ảnh 'tình bể bình' bên người đàn ông bí ẩn, còn chốt câu cực tình khiến dân mạng 'nhốn nháo' - Ảnh 7

Thúy Ngân khoe loạt ảnh 'tình bể bình' bên người đàn ông bí ẩn, còn chốt câu cực tình khiến dân mạng 'nhốn nháo' - Ảnh 8

Vào mỗi dịp quan trọng, Thúy Ngân khoe ảnh nhận được hoa và quà từ ai đó.

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