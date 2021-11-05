Jack 'ngồi không cũng trúng đạn' khi bị réo tên vào ồn ào ly hôn của Đặng Thu Thảo chỉ vì 4 triệu đồng

Vấn đề tiền cấp dưỡng nuôi con của chồng cũ Hoa hậu Đại dương đang trở thành chủ đề chú ý của cư dân mạng.

Việc Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo ly hôn với chồng doanh nhân trở thành tâm điểm nóng được dư luận quan tâm. Giữa lúc vụ việc ly hôn của Đặng Thu Thảo đang dậy sóng, dân tình bất ngờ "đào" lại ồn ào của Jack cách đây không lâu.

Cụ thể, nam ca sĩ bị "réo gọi" khắp các diễn đàn liên quan đến số tiền chu cấp cho con. Bài viết "Jack bất ngờ được fan khen nức nở khi đọc tin chồng đại gia của Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ chu cấp 4 triệu cho 2 con mỗi tháng" gây xôn xao mạng xã hội.

Jack và bạn gái cũ Thiên An bị "réo tên" vào ồn ào ly hôn của Đặng Thu Thảo.

Thực tế, thông tin chồng cũ Hoa hậu chu cấp 4 triệu cho 2 con là sai. Chính Đặng Thu Thảo xác nhận tiền chu cấp từ chồng là 4 triệu đồng cho 1 bé, tức 8 triệu mỗi tháng. Tuy nhiện, hiện tại cô không còn quan tâm đến số tiền này nữa vì đã ổn định và có thể lo được cho các con.

Dưới bài đăng, dư luận cho rằng có sự "tương đồng" giữa việc Jack chu cấp cho Thiên An nuôi con và chồng cũ Hoa hậu. Được biết, Jack chu cấp mỗi tháng cho bạn gái cũ là Thiên An để nuôi con chung.

Hoa hậu Đại dương không cần chồng cũ chu cấp tiền nuôi con.

Tháng 8/2021, Jack vướng vào drama tình ái khi bị tố lăng nhăng, có con với bạn diễn Thiên An. Sau đó, nam ca sĩ 9X đã lên tiếng thừa nhận, gửi lời xin lỗi và hứa sẽ làm tròn bổn phận người cha. Sau drama tình ái, hình ảnh của Jack bị ảnh hưởng nặng nề.

Khi tham gia Running Man Việt Nam mùa 2, Jack bị khán giả tẩy chay đòi chương trình gạch tên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jack-ngoi-khong-cung-trung-dan-khi-bi-reo-ten-vao-on-ao-ly-hon-cua-dang-thu-thao-chi-vi-4-trieu-dong-434796.html