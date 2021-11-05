Hết bị chửi 'gái gú nhậu nhẹt', chồng cũ Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại chị vợ tố 'nuốt' luôn tiền mừng cưới nhà gái

Hậu trường 05/11/2021 18:41

Chị Hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục đăng bài viết dài tố em rể cũ.

Sau khi Hoa hậu Đặng Thu Thảo lên tiếng thừa nhận ly hôn chồng sau 3 năm cưới, đồng thời phải chịu nhiều uất ức trong thời gian mang bầu tới khi ly hôn thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, chị Đặng Thùy Trang - chị ruột Hoa hậu Đại dương 2014 tiếp tục đăng bài viết dài bày tỏ bức xúc trước cách hành xử của em rể cũ.

Hết bị chửi 'gái gú nhậu nhẹt', chồng cũ Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại chị vợ tố 'nuốt' luôn tiền mừng cưới nhà gái - Ảnh 1
Hai chị em Đặng Thu Thảo - Đặng Thùy Trang.

 

Theo lời chị Đặng Thùy Trang, chồng cũ Đặng Thu Thảo là một người lừa đảo đủ kiểu. Em rể cũ không chỉ lừa em gái cô phải gánh nợ thay mà còn cuỗm luôn tiền mừng cưới của nhà gái. Không những thế, sau khi ly hôn, Đặng Thu Thảo chỉ còn 2 bàn tay trắng và phải gánh thêm khoản nợ ngân hàng mà chồng cũ đã tiêu xài trong lúc cô ở cữ sau sinh.

Được biết, Đặng Thùy Trang từng ngăn cản kịch liệt khi em quyết định cưới người đàn ông này. Tuy nhiên, nàng hậu lại là người hiền lành, khờ khạo. gã đàn ông này còn hù dọa sẽ phá hỏng đời em gái nên cô nhắm mắt cho qua.

Hết bị chửi 'gái gú nhậu nhẹt', chồng cũ Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại chị vợ tố 'nuốt' luôn tiền mừng cưới nhà gái - Ảnh 2

Hết bị chửi 'gái gú nhậu nhẹt', chồng cũ Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại chị vợ tố 'nuốt' luôn tiền mừng cưới nhà gái - Ảnh 3

Bài đăng của chị gái Đặng Thu Thảo.

Cuối bài viết, chị gái Đặng Thu Thảo nhắn nhủ tới em rể cũ và cho biết sẽ chăm sóc tốt cho em gái và 2 cháu. Cô cũng khuyên người này sống có đạo đức, và trả lại số tiền đã lừa bố mẹ vợ.

Trước đó, chị gái Đặng Thu Thảo cũng gây chú ý với bài đăng mắng chồng em gái: "Một thằng đàn ông gái gú, nhậu nhẹt, đánh đập vợ những ngày mang bầu sinh đôi, rồi thêm lúc đẻ con bảo vợ ăn bám, gây nợ nần. Đó có phải một thằng đàn ông tồi và thất bại không?".

Hết bị chửi 'gái gú nhậu nhẹt', chồng cũ Hoa hậu Đặng Thu Thảo lại chị vợ tố 'nuốt' luôn tiền mừng cưới nhà gái - Ảnh 4
Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng cũ.

 

Đặng Thu Thảo lấy chồng sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2014. Nửa kia của cô là một doanh nhân gốc An Giang.

Kể từ khi kết hôn, hoa hậu 9X sống kín tiếng, tập trung kinh doanh và vun vén gia đình. Trong 3 năm hôn nhân, vợ chồng Đặng Thu Thảo có một cặp quý tử song sinh.

Cách đây ít ngày, tin đồn Đặng Thu Thảo ly hôn bùng trên mạng xã hội. Người thân hoa hậu xác nhận đó là sự thật, cho biết cả hai không còn là vợ chồng từ tháng 4/2021.

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