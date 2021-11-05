'Ngọc nữ Bolero' quê Tây Ninh ám chỉ 'nữ hoàng nội y' cướp mất bồ?

Hậu trường 05/11/2021 17:24

Bài đăng của Lily Chen dù không chỉ đích danh ai nhưng cư dân mạng cho rằng người mà cô nói ai cũng biết là ai.

Sau nhiều lần úp mở, Lily Chen - ngọc nữ Bolero tiếp tục lên tiếng ám chỉ đã nhường bồ cho một chân dài quê Trà Vinh.

'Ngọc nữ Bolero' quê Tây Ninh ám chỉ 'nữ hoàng nội y' cướp mất bồ? - Ảnh 1
Lily Chen.

 

Ngày 5/11, nữ ca sĩ quê Tây Ninh tiếp tục đăng đàn gửi tới "nữ hoàng nội y" nói rõ chuyện "dùng chung bồ". 

"Hi chị, chị nói với người đàn ông của em: Chị chung chồng với ai cũng được trừ em. Sao vậy? Chị lo sợ em điều gì vậy? Chị hỏi người đưa Roll Roys cho chị chạy xem em có cần chung chồng với chị không? Chị sao vậy?

Em chỉ nói cho chị biết, em đã buông cho chị hạnh phúc rồi! Chị nên tha cho em yên! Chị nên nhìn lại bản thân mình đi. Em không có người đàn ông đó em không chết đi. Người đàn ông 'Chu Kim' cho chị nên ôm ấp chị kỹ càng đừng hại em nữa", Li Ly Chen viết.

'Ngọc nữ Bolero' quê Tây Ninh ám chỉ 'nữ hoàng nội y' cướp mất bồ? - Ảnh 2
Bài đăng của nữ ca sĩ.

 

Dù bài viết không chỉ đích danh ai nhưng cư dân mạng cho rằng người mà cô nói ai cũng biết là Ngọc Trinh. Bởi trước đó, nữ ca sĩ liên tục đăng bài đá xéo người có danh xưng "nữ hoàng nội y", "vedete xứ Trà Vinh", mỉa mai đối phương chuyên cướp chồng người khác.

Thậm chí, Lily Chen còn tung loạt ảnh bị hành hung và cho biết bị "người chị" đứng sau hãm hại. Trước khi tố Ngọc Trinh, Lily Chen vướng nghi vấn chung bồ với nữ hoàng nội y.  

'Ngọc nữ Bolero' quê Tây Ninh ám chỉ 'nữ hoàng nội y' cướp mất bồ? - Ảnh 3
LiLy Chen và Ngọc Trinh.

 

Vào tháng 6 vừa qua, người đẹp này dính nghi vấn "có chung bồ" với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, mọi chuyện bắt nguồn từ việc cả hai mỹ nhân đều sở hữu chiếc xe hơi bạc tỷ giống nhau từ kiểu dáng, màu sắc cho đến người tư vấn mua xe.

Tuy nhiên, thời điểm đó chính Lily Chen đã lên tiếng phủ nhận việc chung bồ. Nhiều netizen không hiểu lý do vì sao sau vài tháng chính nữ ca sĩ lại lên tiếng thừa nhận chuyện chung bồ với Ngọc Trinh.

'Ngọc nữ Bolero' quê Tây Ninh ám chỉ 'nữ hoàng nội y' cướp mất bồ? - Ảnh 4
Sự việc bắt nguồn từ hai chiếc xe cùng tông màu.

 

LiLy Chen - ngọc nữ Bolero bị đồn chung bồ với Ngọc Trinh là ai?

LiLy Chen - ngọc nữ Bolero bị đồn chung bồ với Ngọc Trinh là ai?

Nữ ca sĩ tiếp tục gây sốc khi ám chỉ Ngọc Trinh là "tiểu tam".

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