Nếu tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021, Kỳ Duyên sẽ đụng độ Quán quân 'hỗn' nhất Next Top?

Hậu trường 03/11/2021 22:24

Nguyễn Oanh - thí sinh gây nhiều ồn ào nhất Next Top được cho là đã nhắm thẳng đến Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021 từ đầu mùa giải.

Sáng ngày 3/11, trên nhiều nhóm sắc đẹp và showbiz lớn của mạng xã hội tràn ngập hình ảnh Kỳ Duyên trong poster thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021. Thậm chí những người phát tán còn cho biết rằng đây là hình ảnh được chính trang fanpage của Miss Universe Vietnam đăng tải nhưng đã xóa ngay sau đó. 

Nếu tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021, Kỳ Duyên sẽ đụng độ Quán quân 'hỗn' nhất Next Top? - Ảnh 1
Hình ảnh được cho là Kỳ Duyên sẽ tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

 

Tuy nhiên, đa số lại cho rằn đây là sản phẩm của photoshop tinh vi, song vẫn để lộ sơ hở nhỏ. Khi đối chiếu về số đo hình thể, số đo trong ảnh không khớp với Kỳ Duyên thời điểm hiện tại. Chiều cao 1m73, ba vòng 86 - 63 - 91 là những chỉ số của Kỳ Duyên tại Hoa hậu Việt Nam 2014. Chỉ số mới của nàng Hậu hiện tại đã lên tới 1m76 (đo tại chương trình Sao Nhập Ngũ). Vòng 1 hiện tại của Kỳ Duyên cũng đã được phẫu thuật thẩm mỹ, nên chắc chắn sẽ lớn hơn.

Trong khi Kỳ Duyên chưa lên tiếng về vấn đề này, một số fan đã tìm ra đối thủ nặng ký của nàng hậu quê Nam Định nếu tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021: Nguyễn Oanh. 

Nếu tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021, Kỳ Duyên sẽ đụng độ Quán quân 'hỗn' nhất Next Top? - Ảnh 2
Hiện tại, Kỳ Duyên chưa lên tiếng về vấn đề này.

 

Nguyễn Oanh là một trong những Quán quân gây tranh cãi nhất lịch sử Vietnam's Next Top Model. Dù là em út trong nhà chung nhưng chân dài này không "ngán" bất kì ai khi liên tiếp xảy ra cãi cọ, xung đột với mọi người.

Thông tin Nguyễn Oanh được cho là tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 đã rộ lên từ tháng 8. Cụ thể, chân dài gây ấn tượng khi xuất hiện trong buổi send-off của Hoa hậu Khánh Vân đồng thời nhá hàng về việc sẽ dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Nếu tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021, Kỳ Duyên sẽ đụng độ Quán quân 'hỗn' nhất Next Top? - Ảnh 3
Nguyễn Oanh thời thi Next top...
Nếu tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021, Kỳ Duyên sẽ đụng độ Quán quân 'hỗn' nhất Next Top? - Ảnh 4
....và Nguyễn Oanh của hiện tại có sự thay đổi đáng kể. 
Nếu tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021, Kỳ Duyên sẽ đụng độ Quán quân 'hỗn' nhất Next Top? - Ảnh 5
Cận cảnh gương mặt đẹp chuẩn của Nguyễn Oanh.

 

So với thời điểm tham dự cuộc thi Next top Model năm 2014, Nguyễn Oanh có sự cải thiện ngoại hình một cách đáng kể cùng số đo 3 vòng chuẩn hơn và đôi chân dài đáng ngưỡng mộ. Hình ảnh mới nhất của Nguyễn Oanh khiến netizen kỳ vọng cô sẽ có một kết quả khả quan khi lần đầu thi nhan sắc.

Tuy nhiên, trong quá khứ, Nguyễn Oanh là chân dài không ngại tranh cãi với các thí sinh khác trong cuộc thi. Trong tập 5 mùa giải 2014, Nguyễn Oanh và Duy Anh đã có những tranh cãi khá gay gắt về vấn đề dọn dẹp trong khu nhà bếp. Dù là em út nhưng Nguyễn Oanh tỏ ra khá cứng và có những phản ứng bị các thí sinh khác cho rằng "nói hỗn".

Nếu tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021, Kỳ Duyên sẽ đụng độ Quán quân 'hỗn' nhất Next Top? - Ảnh 6
Nguyễn Oanh từng không ngại đấu khẩu với đàn anh, đàn chị.
Miss Universe lại để lộ hình ảnh Kỳ Duyên thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021?

Miss Universe lại để lộ hình ảnh Kỳ Duyên thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021?

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh được đăng tải từ chính fanpage Miss Universe Vietnam, được cho rằng là hình ảnh dự thi của Hoa hậu Việt Nam 2014.

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