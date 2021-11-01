LiLy Chen - ngọc nữ Bolero bị đồn chung bồ với Ngọc Trinh là ai?

Sáng 1/11, Lily Chen "đánh úp" người hâm mộ với một status đầy ẩn ý nhắc thẳng tên "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh để chỉ trích về việc làm "tiểu tam", cướp chồng người khác.

Cư dân mạng một phen bàng hoàng và không khỏi bị sốc trước hành động của mỹ nhân này. Đồng thời ai cũng biết "người mà ai cũng biết là ai đó" không phải ai xa lạ chính là Ngọc Trinh.

Trên trang cá nhân, người đẹp Tây Ninh có dòng trạng thái "thót tim": "Nghe đồn, 'nữ hoàng nội y' quấn xèo nẹo người đáng em mình tuyên bố Lily Chen không có cửa với chị. Chị nghĩ mình là ai vậy? Là vedette xứ Trà Vinh hả chị? Em không giỏi như chị cướp chồng hết người này đến người khác nhưng xin lỗi chị đừng dìm em".

Trước khi tố Ngọc Trinh, Lily Chen vướng nghi vấn chung bồ với nữ hoàng nội y. Vào tháng 6 vừa qua, người đẹp này dính nghi vấn "có chung bồ" với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, mọi chuyện bắt nguồn từ việc cả hai mỹ nhân đều sở hữu chiếc xe hơi bạc tỷ giống nhau từ kiểu dáng, màu sắc cho đến người tư vấn mua xe.

Nữ ca sĩ từng vướng nghi vấn "chung bồ" với Ngọc Trinh.

Nói về tin đồn này, nữ ca sĩ 9X cho biết: "Việc đầu tiên tôi nghĩ tới sau drama chính là đi dán lại chiếc xe, đổi sang màu khác. Thực chất, tôi chỉ muốn kết thúc chuyện không hay này và đổi màu cho hợp phong thuỷ. Vẫn Mr Xuân Hoàn là người thực hiện cho tôi. Màu xe mới này, do tôi yêu cầu thay đổi. Thứ 2, người yêu tôi là một doanh nhân, kinh doanh bất động sản, kinh doanh giải trí kiêm luôn nhạc sĩ, không liên quan tới người mà mọi người nhắc tới".

Lily Chen tên thật là Trần Kim Ngọc, sinh năm 1995 tại Tây Ninh. Mỹ nhân 9x từng được giải Á quân cuộc thi Tình Bolero 2019. Ngoài ra, cô còn top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018.

Ngoài vai trò ca sĩ, Lily Chen còn là người mẫu.

Giọng ca 9X có cuộc sống sang chảnh.

Trên mạng xã hội, Lily Chen thường xuyên khoe hình ảnh sang chảnh, dùng đồ hàng hiệu. Khi vướng phải tin đồn đại gia chống lưng, Lily Chen chia sẻ: "Ngoài làm nghệ thuật, tôi còn là giám đốc đầu tư cho một hãng phim, tôi có công việc kinh doanh riêng… và khẳng định, tôi là người có tài chính. Không nhận mình giàu có nhưng tất cả những gì tôi đang có hiện tại đều là thành quả của công sức lao động, tích luỹ trong nhiều năm qua".

Trước đó, nữ ca sĩ cũng khoe ảnh căn biệt thự sang trọng rộng 2000m2 ở quê Tây Ninh. "Hôm nay Chen công khai nhà ở của Chen ở Tây Ninh cho mọi người xem nhé, hơn 2000 mét vuông. Tích góp 5 năm qua cuối cùng cũng làm được. Đại vận 28 tuổi của Chen hi vọng thắng lợi. Hi vọng sẽ mang nhiều tốt đẹp cho xã hội", nữ ca sĩ viết.

Biệt thự ở quê của Lily Chen.

Cuộc sống sang chảnh của Lily Chen.

Ngọc nữ Bolero cũng lấp lửng tiết lộ dự định sau này về quê sinh sống: "Không biết mai mốt Chen về Tây Ninh ở rồi mọi người có nhớ Chen không? Chắc Chen sẽ nhớ showbiz và nhớ mọi người lắm".