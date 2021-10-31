Hết bán 21 lô đất trong 1 đêm, 'cô giáo' Midu lại khoe 'sương sương' công ty riêng cực chất

"Nhiều lúc đi làm mình không thích ăn vận cầu kì và thích để mặt mộc thoải mái không make up, không gian công ty cũng bày trí theo phong cách minimal art. Vì ở một nơi tối giản, bản thân mình đơn giản thì dù công việc nhiều cách mấy mình cũng cảm thấy dễ thở hơn", hot girl sinh năm 1989 hạnh phúc chia sẻ.

Mới đây, Midu khoe không gian văn phòng mới vừa sang chảnh vừa ấm cúng khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ.

Không gian công ty riêng của Midu.

Không gian công ty được bày trí tối giản theo mong muốn của Midu, có gam màu trầm ấm nhưng vẫn toát lên được sự sang chảnh.

Ngày 29/10 trước đó, Midu còn gây choáng khi tiết lộ số đất mà cô bán được trong một buổi tối.

"Hôm qua ham vui bán đất rồi hôm nay dành cả thanh xuân ngồi viết giấy cọc cho khách. Một tối bán 21 lô xong hôm nay viết cọc muốn rụng tay luôn chèn. Nhưng thấy rất vui nha, hihi", Midu bày tỏ.

Midu bán 21 lô đất chỉ trong 1 đêm.

Midu được biết là nữ đại gia ngầm trong showbiz. Ngoài vai trò diễn viên, Midu còn được biết là giảng viên Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật ĐH Công nghệ TP.HCM - Hutech. Ở tuổi 32, cô sở hữu khối gia tài khổng lồ.

Midu đã sáng lập cho mình một thương hiệu thời trang riêng, đến nay phát triển thành 3 cửa hàng tại Sài Gòn. Ngoài ra, Midu còn sở hữu khu ăn chơi mua sắm kết hợp ẩm thực, thời trang tại Sài Gòn với số tiền đầu tư lên đến 15 tỷ đồng và xế sang, nhiều hàng hiệu khác.