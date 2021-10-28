Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện

Bảo Thy kết hôn với ông xã doanh nhân Phan Lĩnh vào cuối năm 2019. Sau đám cưới, cuộc sống hạnh phúc và được yêu chiều hết mực của nữ ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ xuýt xoa.

Tuy nhiên, trong 2 năm chung sống với Bảo Thy, hiếm khi người hâm mộ thấy nữ ca sĩ để ông xã lộ diện. Số lần doanh nhân Phan Lĩnh xuất hiện trên mạng xã hội hay những khung hình của vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay.