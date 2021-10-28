Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện

Sao Việt 28/10/2021 17:22

"Công chúa bong bóng" ít khi khoe ảnh chồng doanh nhân trên mạng xã hội.

Bảo Thy kết hôn với ông xã doanh nhân Phan Lĩnh vào cuối năm 2019. Sau đám cưới, cuộc sống hạnh phúc và được yêu chiều hết mực của nữ ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ xuýt xoa.

Tuy nhiên, trong 2 năm chung sống với Bảo Thy, hiếm khi người hâm mộ thấy nữ ca sĩ để ông xã lộ diện. Số lần doanh nhân Phan Lĩnh xuất hiện trên mạng xã hội hay những khung hình của vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 1
Mới đây nhất, Bảo Thy tổ chức tiệc sinh nhật cho ông xã tại gia đình. Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của người thân, bạn bè. Một số hình ảnh trong bữa tiệc được phía người tham dự tiết lộ. Đây cũng là dịp hiếm hoi doanh nhân Phan Lĩnh xuất hiện chính diện trong suốt 2 năm kết hôn. 
Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 2
Ông xã Bảo Thy chụp ảnh cùng anh trai nữ ca sĩ. Phong cách đĩnh đạc, vẻ ngoài phong độ của ông xã Bảo Thy ghi điểm trong mắt fan.

 

Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 3
Doanh nhân Phan Lĩnh chụp ảnh cùng nhiều thành viên thân thiết trong gia đình. 
Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 4
Đại gia Hà Tĩnh hết mực yêu thương, chiều chuộng Bảo Thy. Vợ chồng Bảo Thy hiện đang sống tại một căn biệt thự xa hoa ở quận 7, TP.HCM. Nhiều lần khoe ảnh đứng trước cơ ngơi đồ sộ như lâu đài, giọng ca “Công chúa bong bóng” khiến công chúng không ngừng trầm trồ.
Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 5
Trong suốt 2 năm hôn nhân, số lần Bảo Thy đăng ảnh chồng đại gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bảo Thy cho biết, ông xã không phải người trong showbiz nên cô mong anh có được cuộc sống bình yên, không phải chịu áp lực dư luận.
Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 6
Trước đó, vợ chồng Bảo Thy xuất hiện trong khung hình chụp chung với gia đình khi đi du lịch. 
Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 7
Bản thân nữ ca sĩ thường đăng tải hình ảnh cùng ông xã đi du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, Bảo Thy chỉ khoe ảnh chụp từ phía sau hay góc nghiêng. 
Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 8
Những khoảnh khắc bình yên hạnh phúc của Bảo Thy và chồng đại gia Hà Tĩnh. 
Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 9
Lần gần đây nhất doanh nhân Hà Tĩnh lộ diện là cùng vợ đi cứu trợ miền Trung lũ lụt vào cuối năm 2020.
Những lần hiếm hoi chồng đại gia quê Hà Tĩnh của Bảo Thy lộ diện - Ảnh 10
Được biết, hai vợ chồng làm từ thiện bằng số tiền túi tự bỏ ra nên không vướng ồn ào thị phi.

 

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