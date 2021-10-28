Liên tục đăng ảnh 'dìm hàng' chồng đi toilet, Khởi My bị chê bai kém duyên

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào mộ" lại những khoảnh khắc Khởi My "dìm hàng" chồng trong toilet. Trên mạng xã hội, giọng ca 9X thường xuyên chia sẻ hình ảnh... ông xã ngồi ở bồn cầu. Một số người cho rằng, chụp troll nhau một lần là đủ nhưng có vẻ Khởi My cảm thấy thích thú với việc này nên thường xuyên đăng tải. Điều này gây khó chịu cho nhiều người.

Sau khi kết hôn vào năm 2017, Khởi My và Kelvin Khánh dường như rút khỏi showbiz, không tham gia các hoạt động ca hát. Kết hôn được 4 năm nhưng cả hai vẫn như vợ chồng son, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân mật trên trang cá nhân.

Phía khác cho rằng, đây là những khoảnh khắc riêng tư nếu muốn chụp để làm kỉ niệm hoặc trêu chọc đối phương thì cũng chỉ nên giữ lại chứ không nên post lên mạng xã hội. Việc chia sẻ liên tục khiến Khởi My bị chỉ trích là kém duyên.

Khởi My "canh" đúng lúc chồng đang ngồi trong toilet....

Cô còn viết chú thích cho từng bức ảnh..

Khi bị phát hiện, Kelvin Khánh cũng rất phối hợp với vợ.

Nữ ca sĩ cảm thấy thích thú với việc troll chồng nhưng cư dân mạng lại cảm thấy kém duyên.

Những bình luận chỉ trích của cư dân mạng.

Trước đó, Khởi My chính thức chia sẻ về lý do rời khỏi showbiz sau khi kết hôn với người hâm mộ: "Sau một thời gian làm nghề nhất định, tôi nhận ra có những bạn thế hệ sau xuất hiện rất giỏi và tôi cảm thấy bản thân không còn phù hợp nữa".

"Hát, tôi vẫn hát thôi nhưng không còn cố gắng đu theo để tạo hit. Tôi biết những năm vừa qua, tôi đã có những sản phẩm âm nhạc nhất định và để lại dấu ấn trong lòng mọi người, ví dụ: như Gửi cho anh, Vì sao, Người yêu cũ,... và sự nghiệp MC hay những gameshow có sự tham gia của tôi cũng được mọi người ghi nhớ", cô nói thêm.