Con nuôi Phi Nhung tâm sự nghẹn ngào dịp sinh nhật: 'Cảm ơn mẹ và sư phụ đã nuôi nấng con'

Một con trai nuôi của Phi Nhung trải lòng về nỗi đau mất người thân khi đón tuổi mới.

Phi Nhung là nghệ sĩ đông con của showbiz Việt. Nữ ca sĩ có 24 người con, trong đó có tới 23 con nuôi.

Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Hồ Văn Cường là những người con nuôi nổi tiếng nhất của Phi Nhung, khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Mới đây, Phạm Đức Hiếu - một con nuôi của cố ca sĩ trải lòng về những mất mát khi đón tuổi mới.

Phi Nhung lúc sinh thời bên đàn con nuôi.

"Một năm đã qua cũng là một năm thật tồi tệ nhất đối với tôi. Tôi sẽ không được cùng mẹ ăn sinh nhật nữa, không còn là đứa trẻ con nữa. Chỉ mong tuổi mới sẽ giúp tôi khôn ngoan hơn, hạnh phúc hơn.

Cảm ơn mẹ và sư phụ đã nuôi nấng con. Con sẽ cố gắng học tập và làm con người tốt để xứng đáng. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, trưởng thành và thành công hơn năm nay", con trai nuôi Phi Nhung ngậm ngùi nhớ mẹ. Ngoài ra, cậu cũng chia sẻ những hình ảnh lúc mẹ nuôi Phi Nhung còn sinh thời.

Phạm Đức Hiếu chia sẻ ảnh chụp cùng mẹ nuôi.

Tâm sự của Đức Hiếu khiến cư dân mạng xúc động và thương tiếc hơn cho số phận của cố ca sĩ.

Đức Hiếu sống chung nhà với cố ca sĩ, song không theo đuổi nghệ thuật như mẹ hay Hồ Văn Cường. Thời điểm mẹ nuôi và Hồ Văn Cường vướng lùm xùm tiền bạc, Đức Hiếu từng lên tiếng bảo vệ các thành viên trong gia đình.

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