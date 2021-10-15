Trizzie Phương Trinh xúc động khoe ảnh hiếm bên Phi Nhung, chứng minh ca sĩ quá cố là em gái ruột

Hình ảnh này thêm một lần nữa khẳng định mối quan hệ thân thiết của Phi Nhung và Trizzie Phương Trinh. Theo lời Trizzie Phương Trinh, Phi Nhung là con gái nuôi của bố mẹ cô. Vợ cũ Bằng Kiều cũng là người phát hiện ra giọng hát đặc biệt của Phi Nhung và dẫn dắt cô vào nghề.

Bà mẹ ba con xúc động viết: "Ba mình có 4 cô con gái, bây giờ chỉ còn 3. Phi Nhung đã được đoàn tụ với ba ở trên trời, khi nào tụi con hết nhiệm vụ ở trần gian, tụi con cũng sẽ được gặp ba".

Trước đó, tại lễ tang của Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào khẳng định nữ ca sĩ quá cố là em gái ruột cô.

Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào nói Phi Nhung là em gái ruột cô trong tang lễ nữ ca sĩ.

"Phi Nhung là con nuôi của mẹ tôi. Có lần Phi Nhung nói với tôi: 'Sao đi đâu chị cũng giới thiệu với mọi người em là em nuôi, sao không nói em là em ruột chị'.

Lúc đó tôi mới 23 tuổi, còn non nớt nên nói lại là: 'Nếu chị nói em là em ruột thì người ta nghĩ mẹ chị 2-3 đời con, người ta sẽ nghĩ sai về mẹ chị nên chị không thể làm được'.

Đó là điều tôi tan nát, hối hận vì không thể thực hiện cho Phi Nhung. Và hôm nay, tại nơi đây, cho tôi giới thiệu lại với mọi người: 'Phi Nhung là em ruột của tôi'", Trizzie Phương Trinh bật khóc nói. Mẹ ruột Trizzie Phương Trinh ngồi phía dưới cũng không thể kìm những dòng nước mắt trong tang lễ Phi Nhung.

Phi Nhung và Trizzie Phương có mối quan hệ thân thiết.

Ngoài ra, Trizzie Phương Trinh cũng hứa sẽ bao bọc cho Wendy - con gái ca sĩ quá cố: "Tôi đã hứa với Phi Nhung sẽ yêu thương và bảo bọc Wendy, tâm nguyện Phi Nhung còn dang dở thì tôi sẽ thay em thực hiện.

Bên kia thế giới, mong em đừng đau buồn thêm nữa. Chị hứa, những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu cho em".

Trước đó, Trizzie Phương Trinh cũng nói về mối quan hệ thân thiết của cô và Phi Nhung trên trang cá nhân:

"Nếu ai đó nghĩ tình thân của 2 chị em tôi chỉ là kiểu tình thân đồng nghiệp bình thường hay kiểu quan hệ giữa người ca sĩ đi trước dìu dắt người ca sĩ đi sau thì tấm hình này sẽ là câu trả lời cho tất cả.

Phi Nhung để tang cho bố Trizzie Phương Trinh như con gái ruột.

Ngày ba mất em đã bay từ Việt Nam về Mỹ để tang cho ba và Wendy cũng đã để tang cho ông ngoại như bao nhiêu đứa con cháu trong gia đình. Em đã đứng cạnh tôi đáp lễ những người đến viếng ba như một đứa con gái ruột.

Chúng tôi là gia đình, bao nhiêu năm qua chúng tôi vẫn thế. Vẫn lặng lẽ xem nhau như ruột thịt, chỉ cần em biết, chỉ cần chị biết, chỉ cần gia đình chúng ta biết chứ không cần cả thế giới biết.

Em đừng sợ, em sẽ không lẻ loi đâu. Khi qua đến bên đó sẽ có ba ra đón em cùng với các anh chị nghệ sĩ đã đi trước. Em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trần gian nên đã được bề trên ban cho đôi cánh thiên thần, hãy tự hào về điều đó và cất cánh bay cao lên em nhé".