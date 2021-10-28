Quản lý cũ Phi Nhung livestream nhắn nhủ CEO: 'Hy vọng cô chú nhìn nhận lại những gì đã nói và phản hồi lại để chị Nhung ra đi được thanh thản'

Anh xưng "cô chú - con" và hy vọng vợ chồng CEO nhìn nhận lại những gì đã nói và những gì Phi Nhung đã làm. Đồng thời, phản hồi lại để ca sĩ quá cố Phi Nhung ra đi được thanh thản, tổ nghề sân khấu không bị mang tiếng bởi những từ gán ghép không hay.

Sáng ngày 28/10, anh Đỗ Minh Trí, quản lý cũ cũng là bạn thân của Phi Nhung livestream tâm sự về những ồn ào vừa qua liên quan tới Hồ Văn Cường. Mở đầu, anh Minh Trí có đôi lời nhắn nhủ CEO khu du lịch và đặt tiêu đề cho buổi livestream là "Ai đã góp phần làm nên những vô cảm trước nỗi đau?".

Anh Minh Trí khẳng định việc CEO tố cáo người nào ăn chặn từ thiện là điều hợp lý. Tuy nhiên, nữ CEO tố cáo không đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi gây ra nhiều sự việc ồn ào trong thời gian vừa qua. Cộng sự Phi Nhung cho biết, mọi việc đúng sai đã có pháp luật giải quyết, thay vì lên mạng la làng lên, CEO gây ra hệ lụy cho giới trẻ.

Minh Trí cho biết, anh không bao che cho bất cứ ai ăn chặn tiền từ thiện nhưng CEO nên để pháp luật giải quyết. Ngoài ra, anh Trí cũng cũng lên tiếng lý do vì sao dám lên tiếng. Được biết, anh Minh Trí cũng tham gia chiến dịch từ thiện chống dịch, mang phần ăn đi khắp nơi chia cho bà con.

Quản lý cũ Phi Nhung cũng liệt kê những việc làm của CEO gây hệ lụy cho giới trẻ. Minh chứng rõ ràng nhất là ồn ào của Hồ Văn Cường.

Nữ CEO gây sóng gió gần đây.

Cô bảo chị Nhung trục lợi, lợi dụng trẻ em kiếm tiền thì chưa có bằng chứng nào, nhưng việc cô đang làm con có thể nói là cô đang trục lợi trẻ em đấy.

Dù không muốn nhưng con vẫn phải mang ra nói để cho cô thấy. Việc của Hồ Văn Cường đó, năm nay cô đòi tiền cho Cường vì nó đã đủ 18 tuổi theo đúng cam kết của Cường với gia đình.

Hồ Văn Cường đã đủ 18 tuổi rồi thì cô đừng có nói là thằng bé hay thằng nhỏ đó tội nghiệp lắm. Cô mang hình ảnh thằng bé với thằng nhỏ đó ra để nói cần phải bảo vệ cho một thằng đã 18 tuổi, thì có phải cô đang lợi dụng hình ảnh trẻ em để làm cho câu chuyện sôi động lên, kênh Youtube rồi tất cả các kênh khác của cô phát triển?

Những kênh đó của cô hay nhân viên đồng nghiệp đều có thể thu tiền nhiều hơn, đó mới là kinh doanh. Khi chị Phi Nhung đã chết rồi, cô 5 lần 7 lượt chửi cũng là lượng xem nhiều nhất, tiền có thể thu nhiều nhất. Đó cũng là cô kinh doanh trên xác chết, chứ chị Nhung có kinh doanh gì đâu?. Cô thấy đúng không, con là con không nói sai điều gì để cư dân mạng chửi con", quản lý cũ Phi Nhung nói.

Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Không chỉ nhắn gửi đôi lời cho CEO, quản lý cũ Phi Nhung cũng ó lời gửi tới cộng đồng mạng - những người cổ vũ cho Hồ Văn Cường.

"Cộng đồng mạng đã giúp cho Hồ Văn Cường nhưng giúp theo kiểu đám đông, chứ không phải làm theo đúng suy nghĩ của mình. Mọi người nên nhớ, Cường năm nay đã 18 tuổi. Cả một quá trình sinh sống tại nhà chị Nhung, tính của Cường không hòa đồng được với mọi người. Cường không chơi với ai mà thích ở trong phòng một mình.

Bằng chứng thêm là lần nói chuyện mấy tiếng với Trang Trần, mọi người đừng nhìn vào Trang với cặp mắt phản cảm mà hãy nhìn hết mọi người. Mấy tiếng đồng hồ mà Cường không nói được một câu thì có thể thấy bạn này có tính cách không giống những người khác. Nó lầm lì, sẽ có những hành động mà mình không thể hiểu được.

Với những đứa trẻ này mà bên ngoài cứ tác động vào là 'bà đó ác với mày', 'bà đó thiếu tiền', 'trả tiền cho nhỏ đó đi' thì rất nguy hại. Nếu Cường không kiềm chế được mà có hành động gì sai với những người trong nhà của chị Nhung thì ai sẽ chịu những tội đó?

Cường đủ 18 tuổi rồi đó, nó bị chứ các anh chị đâu có bị..., đúng không? Cường nó dễ làm mấy chuyện đó lắm đấy vì nó không như người ta, cứ lầm lầm lì lì vậy đó. Các anh chị và các bạn giúp hay đang hại nó? Cho nên mọi người đừng nghĩ làm việc đó là tốt cho người ta, mà là đang hại người ta đó", người này nói thêm.

Hồ Văn Cường.

Qua đây, quản lý cũ Phi Nhung cho biết, còn nhiều lời để nói lắm nhưng sẽ để dành, để đó khi cần thì sẽ nói hình ảnh, clip cũng có luôn. Hiện giờ thì nói qua nói lại sẽ vô nghĩa, lời nói sẽ có giá trị khi nó đúng thời điểm.

"Hiện tại ai muốn giúp cứ giúp, nâng đỡ được gì cứ nâng, miễn sao đừng cố dùng những lòng tốt hành động đó để làm thành chiến tích. Lắm tiền, nhiều của thì cũng chỉ thành công ở 1 vài lĩnh vực chứ không phải giỏi ở tất cả những lĩnh vực.

Thông minh, lanh lợi cũng chỉ ở trong vài tình huống chứ không phải trong tất cả những tình huống. Giá trị đẹp nhất là dừng đúng chỗ, đừng để khi bày mâm cỗ ra thì ôi thôi xương không chả có miếng thịt nào", cộng sự Phi Nhung chia sẻ.

Ngoài ra, người này còn nói thêm những ồn ào quanh chuyện Vy Oanh, nghệ sĩ Hoài Linh đi từ thiện chậm.