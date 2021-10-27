Sự thực clip ông Dũng 'Lò Vôi' ngày trẻ đẹp trai, bảnh bao như soái ca được dân mạng share rầm rộ

Chiều tối ngày 27/10, cư dân mạng lan truyền đoạn clip được cho là ông Dũng "Lò Vôi" khi còn trẻ - chồng bà Phương Hằng đang gây bão mạng xã hội với những phát ngôn sốc.

Trong clip, nhân vật chính diện vest, chuẩn bị bước chân vào nhà. Đặc biệt, khoảnh khắc nam chính ngoảnh lại, nở nụ cười cực tươi khiến nhiều chị em "phát cuồng" vì quá bảnh bao.

Tuy nhiên, tới đây, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra thắc mắc không biết liệu người trong ảnh có phải ông Dũng "Lò Vôi" thực sự khi còn trẻ hay không. Nhiều người còn lầm tưởng đây là con cả của ông Dũng tên Huỳnh Trần Phi Long.

Hình ảnh trong clip gây bão mạng.

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng phát hiện ra điểm "sai sai". Sau khi nhìn kĩ và so sánh với hình ảnh ông Dũng trong quá khứ, nhiều dân mạng đồng loạt khẳng định đây không phải là hình ảnh hồi trẻ của ông Dũng "Lò Vôi" mà chỉ là sản phẩm do một cư dân mạng nào đó đã ghép mặt của ông Dũng vào đoạn video.

Ông Dũng "Lò Vôi" có tên thật là Huỳnh Phi Dũng, sau đổi tên thành Huỳnh Uy Dũng, sinh năm 1961 ở Bình Định. Ông lập nghiệp ở quê vợ Bình Dương. Cũng chính nơi đây ông xây dựng cơ nghiệp đồ sộ cho mình.

Ông Dũng (ngoài cùng bên trái) khi còn trẻ.

Sự nghiệp của ông Dũng bắt đầu từ ý tưởng làm lò vôi, sản xuất vôi quét tường, vôi bột công nghiệp. Công việc làm ăn phát đạt, cái tên Dũng “Lò Vôi” cũng gắn với ông từ lúc này và đặt nền móng cho con đường kinh doanh sau này của đại gia nổi tiếng.

Sau khi bán lò vôi, ông được lãnh đạo tỉnh Sông Bé (Bình Dương bây giờ) giao cho làm Giám đốc Công ty sơn mài Thành Lễ, vốn của một nhà tư sản, đang bị thua lỗ nặng.

Vợ chồng ông Dũng và bà Phương Hằng.

Ông Dũng đã lèo lái công ty thành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng đầu của địa phương. Công ty này sau đổi tên thành Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ nổi tiếng cho đến bây giờ.

Không giống như vợ thích lên mạng xã hội livestream giao lưu cùng mọi người, ông chủ đất Bình Dương lại chọn cuộc sống kín tiếng, ít khi chia sẻ ảnh về bản thân.