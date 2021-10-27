Cộng đồng mạng 'dậy sóng' trước thông tin Mạnh Quỳnh khởi kiện nữ CEO để đòi lại công bằng cho Phi Nhung, thực hư thế nào?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip thông tin ca sĩ Mạnh Quỳnh gửi đơn khởi kiện bà Chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng để đòi lại công bằng cho "người tình sân khấu" Phi Nhung khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với thông tin nam ca sĩ Mạnh Quỳnh gửi đơn khởi kiện nữ CEO Nguyễn Phương Hằng để đòi lại công bằng cho cố ca sĩ Phi Nhung. Thậm chí, clip này còn hé lộ một phần là đơn khởi kiện của nam ca sĩ. Thông tin Mạnh Quỳnh đòi kiện bà Phương Hằng khiến nhiều người xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, nhiều fan ruột đã nhận ra đây là thông tin giả và Mạnh Quỳnh chưa bao giờ đề cấp đến vấn đề thưa kiện trên. Bên cạnh đó, theo Công lý và Xã hội, liên hệ với nam ca sĩ Mạnh Quỳnh, thông tin trên là không có căn cứ, anh chưa từng làm đơn khởi kiện như những hình ảnh đăng tải trong đoạn clip. Trước đó, phía Mạnh Quỳnh cho biết có nhận được tin nhắn của các fan Phi Nhung mong nam ca sĩ hãy đòi lại công bằng cho thần tượng nhưng anh vẫn chưa hồi đáp.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung - Ảnh: Internet Ngoài ra, trên trang cá nhân, sau khi đám tang Phi Nhung vừa kết thúc, Mạnh Quỳnh cũng từng ẩn ý rằng mình là người an phận, chỉ biết sống cho gia đình và nghệ thuật nên "ai nói gì mặc ai" và cũng mong cho Phi Nhung an yên nơi đất Phật. Bài viết của Mạnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình "Những gì Quỳnh đã hứa trước vong linh của Nhung, Quỳnh sẽ làm bằng khả năng của Quỳnh cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa. Nhung biết tính Quỳnh mà!

Xưa nay Quỳnh luôn sống an phận, chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật, Quỳnh chưa từng hơn thua, ganh ghét và làm mất lòng ai (dù là một đứa trẻ) hay làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân mình. Nhưng sống ở đời không ai tự cho mình là hoàn hảo nên chuyện thiên hạ không thích mình đó là điều đương nhiên. Ông trời còn sống không vừa lòng người thì huống chi mình phải không Nhung? Thôi ai nói gì mặc ai! Mình cứ sống tốt và làm nghệ thuật bằng cái tâm của mình! Cầu mong cho Nhung an lạc nơi đất Phật! Nhung đã trả xong nợ thế nhân rồi! Từ nay không cần bận tâm đến chuyện tai tiếng thị phi thiên hạ nữa!" - một phần bài viết của Mạnh Quỳnh.

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