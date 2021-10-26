Tung ảnh đến cơ quan công an kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh lại bị 'soi' chi tiết 'móp méo lạ thường' thế này đây

Khi những ồn ào kiện tụng với bà chủ Đại Nam còn chưa lắng xuống, mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh lại khiến dân mạng xôn xao với chi tiết "lạ" trong bức ảnh khi cô đến làm việc với cơ quan công an.
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Ngày 25/10 vừa qua, nữ ca sĩ Vy Oanh đã cùng luật sư đến cơ quan công an TP.HCM gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Sau đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng đã có bài viết thông tin chi tiết về vụ việc và hứa chắc nịch rằng: "Vy Oanh sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu ạ".
Khi ồn ào kiện tụng vẫn đang sôi nổi thì mới đây, cư dân mạng lại được phen náo loạn về bức ảnh chụp Vy Oanh đến làm việc tại cơ quan điều tra do chính cô chia sẻ. Bức ảnh thoạt nhìn trông có vẻ rất bình thường nhưng qua đôi mắt "tin tường" của cộng đồng mạng thì lại "soi" ra nhiều chi tiết bất thường. Theo đó, nhiều cư dân mạng cho rằng dù là đi đến cơ quan công an nữ ca sĩ vẫn nhờ đến sự can thiệp của photoshop để có được đôi chân dài miên man và tỷ lệ cơ thể cân đối. Nhưng vì lạm dụng quá mức nên bậc thang và chiếc xe máy gần đó cũng bị biến dạng, móp mèo theo.
Tuy nhiên, một số ý kiến khác cũng đứng ra bênh vực nữ ca sĩ khi cho rằng chỉ cần chụp bằng camera thường của Iphone ở góc rộng hoặc chụp từ dưới lên vẫn có thể cho ra bức ảnh tương tự. Hiện, bức ảnh vẫn là đề tài được nhiều người chú ý.
Sơ lược nội dung đơn tố cáo của Vy Oanh, trong đơn nêu rõ từ tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream (phát sóng trực tiếp) đưa ra thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó bao gồm cá nhân ca sĩ Vy Oanh. Cụ thể, trong 7 buổi livestream từ ngày 16/5 đến 9/10/2021, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, suy đoán vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống ca sĩ Vy Oanh với loạt từ ngữ khiếm nhã như:
Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm g** bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…
... Các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng được chia sẻ, phát lại tới hàng triệu người dùng nhằm cố ý bịa đặt, vu khống tôi, cùng các cá nhân tổ chức bằng thủ đoạn lợi dụng quyền tự do dân chủ nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm để làm nhục tôi cùng nhiều tổ chức và cá nhân khác.