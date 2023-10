Tung ảnh đến cơ quan công an kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh lại bị 'soi' chi tiết 'móp méo lạ thường' thế này đây

Ngày 25/10 vừa qua, nữ ca sĩ Vy Oanh đã cùng luật sư đến cơ quan công an TP.HCM gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Sau đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng đã có bài viết thông tin chi tiết về vụ việc và hứa chắc nịch rằng: "Vy Oanh sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu ạ".

Bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Internet

Khi ồn ào kiện tụng vẫn đang sôi nổi thì mới đây, cư dân mạng lại được phen náo loạn về bức ảnh chụp Vy Oanh đến làm việc tại cơ quan điều tra do chính cô chia sẻ. Bức ảnh thoạt nhìn trông có vẻ rất bình thường nhưng qua đôi mắt "tin tường" của cộng đồng mạng thì lại "soi" ra nhiều chi tiết bất thường. Theo đó, nhiều cư dân mạng cho rằng dù là đi đến cơ quan công an nữ ca sĩ vẫn nhờ đến sự can thiệp của photoshop để có được đôi chân dài miên man và tỷ lệ cơ thể cân đối. Nhưng vì lạm dụng quá mức nên bậc thang và chiếc xe máy gần đó cũng bị biến dạng, móp mèo theo.