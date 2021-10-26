Khi hay tin mình 'qua đời vì đột quỵ', 'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh đã chính thức lên tiếng

Hậu trường 26/10/2021 10:20

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nghệ sĩ hài Xuân Hinh đã có động thái đáp trả khiến khán giả vừa thương vừa buồn cười.

Tối ngày 25/10, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin nghệ sĩ Xuân Hinh qua đời vì đột quỵ. Bài viết đã để lại lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình và nhắn nhủ: "Tuổi thơ của chúng cháu rất vui khi được xem các clip hài cuối tuần, hài Tết của chú. Chúng cháu mãi nhớ chú". Thậm chí, hình ảnh nghệ sĩ hài đang nằm trên giường bệnh được đính kèm đã khiến nhiều người hoang mang.

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Thông tin sai sự thật được đăng tải trên MXH - Ảnh: Internet

Theo Dân Việt, nghệ sĩ Xuân Hinh khẳng định đây hoàn toàn là đồn thổi và than rằng: "Tôi từng này tuổi rồi còn chưa phải uống thuốc thang gì mà cứ đồn ốm với chết, đau đầu quá". Ngay sau khi nam nghệ sĩ lên tiếng, bài viết đã nhận về vô số bình luận phẫn nộ khi tung tin thất thiệt, "câu like" bất chấp.

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Hình ảnh gần đây của nghệ sĩ Xuân Hinh - Ảnh: Dân Việt

 

Được biết trước đó, nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh - một đồng nghiệp cũng là người em thân thiết của danh hài Xuân Hinh đã lên tiếng đính chính và bày tỏ sự tức giận, bức xúc với tin đồn này. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tin anh Xuân Hinh đột quỵ hay mất là tin vịt nhé mọi người". Cô khẳng định đây chỉ là tin vịt và khuyên mọi người nên cẩn trọng trước những nguồn tin không đáng tin cậy nhằm thu hút tương tác.

Hiện, sự việc đang nhận được sư quan tâm của dư luận.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Xuân Hinh Xuân Hinh qua đời Vua hài đất Bắc

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