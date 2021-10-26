Trang Trần có động thái 'lạ' khi Vy Oanh gửi đơn kiện bà chủ Đại Nam

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã có bài viết nhắc trực tiếp đến Vy Oanh sau khi thông tin nữ ca sĩ gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng được chia sẻ rộng rãi.

Ngày 25/10, ca sĩ Vy Oanh gửi đơn tố cáo bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng về hành vi "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Sau khi thông tin được đăng tải, cựu người mẫu Trang Trần đã có động thái được cho là ủng hộ người đồng nghiệp. Theo đó, Trang Trần đăng đàn hỏi thăm sức khỏe và còn nhắc rằng: "Bạn ăn yến cho khỏe vào nha Vy Oanh".

Bài viết của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa ồn ào, động thái của Trang Trần khiến nhiều cư dân mạng chú ý. Bởi trước đó, cả Vy Oanh và Trang Trần đều là những người công khai đối đầu với bà Phương Hằng. Theo đó, cựu người mẫu từng nhiều lần thách thức, đấu khẩu với bà Hằng trên livestream.

Vy Oanh và Trang Trần - Ảnh: Internet

Riêng phía Vy Oanh, cố đã 2 lần gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Công an TP.HCM và Bộ Công an về hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự. Sau nhiều tháng bị trì hoãn vì dịch bệnh, Vy Oanh đã được mời lên làm việc tại cơ quan điều tra vào ngày 29/9/2021 và đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ sự việc.

Hiện, sự việc vẫn đang khiến nhiều người quan tâm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trang-tran-co-dong-thai-la-khi-vy-oanh-gui-don-kien-ba-chu-dai-nam-433114.html