Phỏng vấn Phi Nhung cách đây 20 năm, Hoài Linh từng cảm thán một câu về sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều người xót xa

Hậu trường 25/10/2021 12:04

Đoạn clip danh hài Hoài Linh phỏng vấn cố ca sĩ Phi Nhung cách đây 20 năm lần đầu tiên được đăng tải khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên kênh YouTube Phi Nhung Music lần đầu đăng tải đoạn clip về cuộc phỏng vấn của nữ ca sĩ và danh hài Hoài Linh cách đây 20 năm. Trong clip, cả Phi Nhung và Hoài Linh đều còn rất trẻ, nữ ca sĩ ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Về phía Hoài Linh, vẫn với dáng người cao, gầy, anh thu hút khán giả với cách nói chuyện hài hước vốn trở thành thương hiệu.

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Hoài Linh phỏng vấn Phi Nhung về ca khúc mới - Ảnh: Chụp màn hình

Buổi phỏng vấn lần này xoay quanh ca khúc "Thị trấn sương mù", một tác phẩm được chấp bút bởi nhạc sĩ Thanh Sơn dành riêng cho Phi Nhung. Vào thời điểm ấy, ca khu đã được Phi Nhung dựng thành MV (quay tại Việt Nam) và cho ra mắt công chúng.

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Khi ấy, cả Phi Nhung và Hoài Linh đều còn rất trẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Về cơ duyên với ca khúc này, Phi Nhung chia sẻ: "Nhạc phẩm Thị trấn sương mù là chú Thanh Sơn viết cho em vì chú biết em sinh ra tại Pleiku. Với lại, có một lần chú Thanh Sơn đi công tác Pleiku và để ý một cô gái nơi đó. Sẵn đó, chú mượn tiếng hát của em để nói lên nỗi nhớ cô gái đó.

Chú Thanh Sơn bảo thích con gái Pleiku lắm nên muốn nhờ em hát giùm ca khúc này. Em cũng rất hãnh diện khi được hát ca khúc của chú vì nó nói về quê hương em, nơi mẹ em đẻ em ra".

Nghe tới đây, Hoài Linh cũng cho biết anh chưa bao giờ đến Pleiku nhưng khi lớn lên có nghe một tác phẩm về vùng đất này có câu hát "Em Pleiku má đỏ môi hồng" và nhận định: "Giờ nhìn em anh mới thấy lời bài hát đó đúng 100%, tức là em đẹp thật".

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Phi Nhung trong MV 'Thị trấn sương mù' và phân cảnh cưỡi voi - Ảnh: Chụp màn hình

 

Bên cạnh đó, Phi Nhung cũng chia sẻ về một kỷ niệm khi khi quay MV. Theo nữ ca sĩ, trong MV có phân cảnh cô cưỡi voi, lúc con voi đứng lên, cô đã rất sợ, còn bảo ekip là không muốn quay nữa vì lo "con voi nó lấy vòi quăng lên một cái chắc em chết".

 

Nghe đến đây, Hoài Linh liền cảm thán: "Anh nghĩ em không chết đâu Phi Nhung à. Một người đẹp như em mà chết thì biết bao người sẽ chết theo mất".

Câu nói này của Hoài Linh dù đã cách đây 20 năm nhưng vẫn khiến nhiều người xót xa. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ sự thương tiếc cho sự ra đi của nữ nghệ sĩ.

Được biết, ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 và qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Hài cốt của nữ ca sĩ được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương mang về Mỹ trao tận tay cho con gái ruột Wendy và gia đình. Ngày 13/10 (giờ Việt Nam), đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, khán giả Việt Nam tại Mỹ đã đến chùa Huệ Quang (Santa Ana, California, Mỹ) đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung.

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