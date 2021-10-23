Giữa ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng ẩn ý 'detox' để nhìn rõ những gì 'tệ' và 'hại', fan vào chúc một câu gây choáng

Sao bao ồn ào từ kiện tụng từ thiện đến ly hôn với bầu show nước ngoài. Mới đây, động thái mới đây của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người chú ý.

Suốt thời gian qua, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vướng vào không ít ồn ào kiện tụng liên quan đến chuyện từ thiện. Theo đó, nam ca sĩ bị một nữ CEO tố có nhiều khuất tất trong vấn đề từ thiện. Vừa qua, cả Đàm Vĩnh Hưng và phía nữ CEO kia đều đã đến làm việc với cơ quan chức năng về vấn đến trên. Ngoài ra, thông tin Đàm Vĩnh Hưng bị một bầu show nổi tiếng hải ngoại đệ đơn ly hôn cũng khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Sau bao lùm xùm, mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca "Xin lỗi tình yêu" đã có bài viết khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, anh cho biết lần "detox" này giúp anh nhìn rõ những gì không tốt, những thứ "tệ" và "hại" cũng được loại ra khỏi cuộc đời. Đồng thời, nam ca sĩ cũng động viên bản thân hãy "hãy vui vẻ đi em! Hưng à!".

Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

"Lần DETOX này mang lại nhiều kết quả nhất ! Được nhìn rõ những gì không tốt và “tệ thật tệ“, "hại thật hại“ được THẢI ra khỏi cuộc đời ta!

NGHE TRONG TIẾNG GIÓ THÌ THẦM BÊN TAI… HÃY VUI ĐI EM! Hưng ạ!" - bài viết của Đàm Vĩnh Hưng.

Lời chúc của một cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều fan hâm mộ cũng để lại bình luận ủng hộ nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Một netizen vào bình luận:"Chúc mừng anh đã có buổi làm việc thành công và tốt đẹp với phía CQĐT, đập tan luận điệu vu khống" thì Đàm Vĩnh Hưng cũng vui vẻ hỏi ngược lại: "Sao biết? Xớ". Ngoài ra, rất nhiều fan hâm mộ cũng để lại lời ủng hộ, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối với nam ca sĩ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-tu-thien-dam-vinh-hung-an-y-detox-de-nhin-ro-nhung-gi-te-va-hai-fan-vao-chuc-mot-cau-gay-choang-432652.html