Hậu lùm xùm ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng được fan cổ vũ chấm thi hoa hậu nhưng lại đáp trả phũ phàng thế này đây

Hậu trường 23/10/2021 10:46

Mới đây, màn đáp trả của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi được fan cổ vũ ngồi "ghế nóng" Miss World Việt Nam 2021 khiến nhiều người chú ý.

Suốt thời gian qua, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người quan tâm khi liên tiếp vướng phải nhiều ồn ào như khuất tất tiền từ thiện, ly hôn bầu show hải ngoại. Bên cạnh đó, thông tin nam ca sĩ trở thành giám khảo chấm thi Miss World Việt Nam 2021 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021) cũng khiến nhiều người quan tâm.

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 Thông tin nam ca sĩ trở thành giám khào chấm thi Miss World Việt Nam 2021 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021) khiến nhiều người quan tâm -  Ảnh: Internet

Tuy không có động thái chính thức nào cho việc tham gia chương trình này nhưng mới đây, giọng ca "Xin lỗi tình yêu" lại có màn đáp trả cư dân mạng đầy ẩn ý. Theo đó, khi có một fan để lại bình luận: "Xong, chuẩn bị đi chấm thi Hoa hậu thôi chú Hưng ơi" thì Đàm Vĩnh Hưng lại cho biết: "Chưa chắc chú còn hứng thú ngồi... hì hì".

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Ca sĩ trả lời cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Liên quan đến việc chọn giám khảo cho cuộc thi Miss World Việt Nam 2021, ban tổ chức cũng đã lên tiếng trả lời truyền thông rằng sẽ thông báo cụ thể sau khi đã có sự cân nhắc kỹ.

"Chúng tôi sẽ bàn việc đó. Hiện tại, chúng tôi bận rộn chuẩn bị cho các hoa hậu đi thi quốc tế. Miss World Việt Nam đã bị dời sang năm 2022. Một số giám khảo khác cũng vướng lịch trình riêng nên dàn nhân sự chắc chắn có sự thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể sau khi đã có sự cân nhắc kỹ" - ban tổ chức chia sẻ với báo chí.

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