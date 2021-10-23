Netizen tranh cãi dữ dội khi Thủy Tiên 'giật' 200.000 đồng của bà cụ nghèo lúc làm từ thiện ở miền Tây, chuyện gì đã xảy ra?

Hậu trường 23/10/2021 09:19

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh ca sĩ Thủy Tiên trao tiền và quà từ thiện cho người dân các tỉnh miền Tây từ tháng 2/2021 khiến nhiều người chú ý.

Trước những lùm xùm từ thiện mà ca sĩ Thủy Tiên đang vướng phải, mới đây, đoạn clip nữ ca sĩ làm thiện nguyện ở các tỉnh miền Tây từ tháng 2/2021 bất ngờ bị "đào lại". Dân tỉnh đã "soi" ra khoảnh khắc nữ ca sĩ "giật" tờ 200.000 đồng của cụ bà rồi đưa lại tờ 500.000 đồng gây tranh cãi.

Cụ thể, cách đây 8 tháng, vợ chồng Thủy Tiên có hoạt động từ thiện tại xã huyện Phú Lễ, huyện Ba Tri, Bến Tre. Nữ ca sĩ tại đây đã trao tiền mặt cho người dân với số tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng kèm theo bao gạo để hỗ trợ bà con mua sắm Tết. Trong clip, có thể thấy, rất đông người đến nhận quà từ thiện, Thủy Tiên khi phát tiền cũng tận tình hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của từng người.

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Bà con đến nhận quà từ thiện rất đông - Ảnh: Chụp màn hình

Khi buổi từ thiện đang diễn ra thì có 2 người dân dìu một bà cụ lưng còng, đi lại có vẻ khó khăn đến. Một trong 2 người đàn ông cho biết cụ bà rất đơn chiếc, phải dùng hai chiếc ghế chống thì mới đi được, gia cảnh rất khổ. Cán bộ địa phương tại đó cũng xác nhận sự việc. Lúc này, Thủy Tiên đã đề nghị cụ đưa lại tờ 200.000 đồng cho mình rời trao cho cụ 500.000 đồng.

Netizen tranh cãi dữ dội khi Thủy Tiên 'giật' 200.000 đồng của bà cụ nghèo lúc làm từ thiện ở miền Tây, chuyện gì đã xảy ra? - Ảnh 2
Bà cụ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sự việc lại vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bộ phận netizen chỉ trích Thủy Tiên dữ dội khi cho rằng nữ ca sĩ "nhỏ nhen", bà cụ đã khó khăn như thế mà "giật" lại 200.000 đồng rồi mới phát 500.000 đồng. 

Bên cạnh đó, số khác lại đứng ra bênh vực nữ ca sĩ khi cho rằng Thủy Tiên trao tiền theo hoàn cảnh, ai khó ít thì nhận 200.000 nghìn, người khó nhiều thì nhận 500.000 đồng. Bà cụ trước đó đã được nhận 200.000 đồng nhưng khi nắm được tình hình thì Thủy Tiên trao lại 500.000 đồng cho bà cụ chứ không có chuyện "giật" như nhiều người nhận định.

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Thủy Tiên trao tiền cho người phụ nữ lớn tuổi nhưng phải chăm 2 người con khờ dại - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa kể, trong suốt đoạn clip, khi nhiều người trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình, nữ ca sĩ cũng chủ động phát thêm. Đơn cử như chuyện một phụ nữ lớn tuổi cho biết mình phải chăm 2 người con khờ dại, Thủy Tiên đã liên tục tăng số tiền từ 200.000 đồng lên 600.000 đồng. Sau đó, khi có nhiều người xác nhận, cô đã gọi với cho bà thêm 500.000 đồng. Hiện, sự việc đang khiến nhiều người quan tâm.

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Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Thủy Tiên làm từ thiện từ thiện miền Tây

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