Hậu ly hôn bầu sô hải ngoại, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trở thành thành viên mới của một nhóm nhạc Kpop, thực hư thế nào?

Hậu trường 21/10/2021 18:01

Mới đây, những tấm ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và tân binh Kpop aespa khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Thời gian gần đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vướng không ít ồn ào kiện tụng liên quan đến vấn đề từ thiện. Bên cạnh đó, đời tư của nam ca sĩ cùng mối quan hệ với một bà bầu nổi tiếng ở hải ngoại cũng khiến không ít khán giả xôn xao. Thế nhưng, mới đây, dân tình lại được dịp ngỡ ngàng khi Đàm Vĩnh Hưng đột nhiên lại xuất hiện trong một poster của tân binh Kpop.

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 ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và tân binh aespa -  Ảnh: Internet

Cụ thể, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Mr. Đàm góp mặt một cách vô cùng "lồng lộn" trong poster nhóm nhạc nữ Kpop có tên aespa thuộc một trong số công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment. Theo đó, dù đứng cạnh thành viên Karina - gương mặt đại diện của nhóm - nhưng "ông Hoàng nhạc Việt" vẫn không kém cạnh với trang phục lấp lánh, thần thái ngút ngàn và chiếc mặt nạ to đầy ấn tượng.

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Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ấn tượng trong poster - Ảnh: Internet

 

Đàm Vĩnh Hưng cũng xuất hiện trong tấm ảnh theo concept màn comeback Savage gần đây của aespa. Giọng ca "Xin lỗi tình yêu" diện trang phục đen cùng phụ kiện bắt mắt. Ngoài ra, cách tạo dáng chụp ảnh của nam ca sĩ cũng "chặt chém" không kém các thành viên nữ còn lại của nhóm.

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Nam ca sĩ tạo dàng cùng các thành viên khác - Ảnh: Internet

Chính vì sự phù hợp đến khó tin này đã khiến một bộ cư dân mạng, nhất là những người không thuộc fan Kpop vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một sản phẩm Photoshop. Có lẽ vì trang phục và tạo dáng của Đàm Vĩnh Hưng có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh gần đây của aespa nên khi đặt cạnh nhau đã làm nhiều người bất ngờ, ngỡ rằng anh đang thử sức ở một vai trò mới.

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Từ khóa:   ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tân binh Kpop Hàn Quốc

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