Xuất hiện clip Phi Nhung livestream hát cùng khán giả, phản ứng 'hỏi thăm' của fan mới là điều gây sốc

Dù thông tin nữ Phi Nhung qua đời đã chia sẻ được một khoảng thời gian nhưng vẫn còn một số Youtuber lợi dụng cố ca sĩ để trục lợi cho bản thân. Mới đây, một YouTuber đã đăng tải đoạn clip giả mạo và nhận được đông đảo sự chú ý từ dư luận.

Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung là khiến không ít khán giả xót xa. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người lợi dụng việc này đăng những thông tin sai lệch để trục lợi cho bản thân. Theo đó, vào ngày 22/10 mới đây, một kênh YouTube đã tổ chức buổi livestream giả mạo của Phi Nhung và thu hút khá đông người theo dõi. Cụ thể, buổi livestream có tiêu đề "Vô xem Ca sĩ Phi Nhung Hát cả nhà nhé" đầy chân thật, cứ như chính Phi Nhung đang tổ chức giao lưu cùng người hâm mộ. Nhưng thực ra, đây chỉ là một đoạn clip được cắt từ một buổi livestream của cố ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời. Trong clip, dù chỉ là buổi phát sóng tại gia nhưng Phi Nhung vẫn cầm micro hát vô cùng chuyên nghiệp.

Đoạn clip gây hiểu làm - Ảnh: Chụp mà hình Bất ngờ ở chỗ, bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã hoàn toàn bị lừa. Mọi người đã để lại lời chào, lời hỏi thăm sức khỏe và thậm chí là yêu cầu bài hát dành cho Phi Nhung. Tuy nhiên, cũng có một số netizen tinh ý nhận ra sự thật và cảnh báo cho những người khác. Sự việc ngay lập tức nhận về rất đông sự phẫn nộ của dư luận vì cố ý câu view kiếm tiền trong khi Phi Nhung đã không còn nữa.

Nhiều người vào hỏi thăm sức khỏe và chào hỏi Phi Nhung vò đang livesteam - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, con gái Phi Nhung là Wendy Phạm cũng từng phải cảnh báo đến khán giả hiện nay có rất nhiều tài khoản giả danh mình được lập ra với mục đích riêng. "Gần đây có rất nhiều tài khoản FB giả mạo được lập ra dưới tên Wendy Pham. Những tài khoản đó đã được report nhưng chưa thấy FB lấy xuống. Đây là FB duy nhất của con và con không có fan page nào khác. Xin mọi người hãy cẩn thận vì những tài khoản kia có thể dùng danh nghĩa mẹ con để trục lợi như xin tiền hay kêu gọi đóng góp từ thiện... Hôm nay con thay đổi hình profile để mọi người tránh nhầm lẫn. Xin mọi người giúp con report những account khác tên Wendy Pham có hình hoa sen trắng nền đen. Mẹ luôn muốn con cười nên con đổi hình 2 mẹ con mình cười tươi vì đây là hình ảnh con luôn nhớ tới mẹ" - Wendy tiết lộ.

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