Là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bán hàng online, mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã có động thái mới liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi của đạo diễn Lê Hoàng trên một talk show sẽ được phát sóng vào thời gian tới.

Mới đây, trong phần giới thiệu của một talk show sẽ được phát sóng vào thời gian tới, khi bàn về vấn đề "Học thức có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình không?”, đạo diễn Lê Hoàng đã có những phát ngôn gây tranh cãi. Cụ thể, vị đạo diễn đã lấy ví dụ nếu diễn viên Quang Tuấn (người cùng xuất hiện trong chương trình) thông báo về việc lấy vợ với bố mẹ và được đấng sinh thành đặt câu hỏi về con dâu tương lai. Đạo diễn Lê Hoàng và diễn viên Quang Tuấn trong chương trình - Ảnh: Internet

"Câu hỏi đầu tiên, bố mẹ Tuấn chắc chắn hỏi con cưới ai? câu thứ 2 sẽ hỏi nó làm cái gì? Nó ra sao? Mà ra sao ở đây là muốn nói đến học vấn. Nếu Tuấn nói vợ của con tốt nghiệp Đại học thì có thể gia đình Tuấn sẽ không hỏi nữa vì tôn trọng mà. Nhưng nếu Tuấn nói cô này đang là thợ làm nail hoặc buôn bán online thì gia đình sẽ có một chút e ngại vì nghi ngờ cô ta học thức không cao và họ nghi Tuấn sẽ bị khổ" - Lê Hoàng nói. Bên cạnh đó, vị đạo diễn nổi tiếng còn khẳng định: "Sự chênh lệch về học thức sẽ báo trước những hệ luỵ có thể xảy ra".

Phát ngôn của Lê Hoàng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần cũng đã có động thái về việc này. Theo đó, cô chia sẻ lại hình ảnh của đạo diễn Lê Hoàng trong chương trình kèm theo dòng trạng thái cho biết mình học hết cao đẳng, đang kinh doanh online và đang có dự định học làm nail để theo chồng định cư ở nước ngoài. "Các anh chị bảo em có nên duy trì công việc online không?" Bài viết của Trang Trần - Ảnh: Chụp màn hình Cựu người mẫu Trang Trần - Ảnh: Internet Được biết, cựu người mẫu Trang Trần bên cạnh việc mở quán bún đậu cũng hoạt động rộng rãi trên lĩnh vực bán hàng online và rất thành công. Trang Trần từng chia sẻ với trong một chương trình rằng bị ông xã hối thúc sang nước ngoài định cư nhưng đang ăn nên làm ra nên chưa đồng ý. Hiện, sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

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