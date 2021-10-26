Bầu Thụy tiết lộ gây SỐC về Hồ Văn Cường, nhờ cộng đồng mạng đánh giá xem có vô ơn bạc nghĩa hay không?

Hậu trường 26/10/2021 21:09

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bầu Thụy đã tiết lộ câu chuyện về Hồ Văn Cường khiến nhiều người xôn xao.

Thời gian gần đây, bầu Thụy là cái tên nhận được đông đảo sự chú ý của dư luận khi ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường trên con đường học vấn và ca hát trong tương lai. Cách đây không lâu, danh ca Ngọc Sơn, cũng là một người anh thân thiết của ông bầu giàu có, đã thông báo trên trang cá nhân rằng:"Chúng tôi đã liên lạc được với người thân của em Hồ Văn Cường, cả nhà hãy yên tâm, cảm ơn".

ho van cuong 1
 Bầu Thụy - Ảnh : Internet

Chưa dừng lại ở đó, bầu Thụy còn tuyên bố sẽ giúp xây nhà, mua sắm nội thất tặng gia đình Hồ Văn Cường và cùng Ngọc Sơn tổ chức liveshow cho giọng ca 18 tuổi trong thời gian sớm nhất. Những thông tin trên khiến nhiều người không khỏi vui mừng cho tương lai phía trước của ca sĩ trẻ.

ho van cuong 2

ho van cuong 3
Bài viết của ông bầu - Ảnh: Chụp màn hình

Vốn một trong những người lên tiếng bênh vực Hồ Văn Cường giữa bao sóng gió vừa qua, vào chiều ngày 26/10, bầu Thụy đã bất ngờ tiết lộ một câu chuyện gây sốc trên trang cá nhân. Theo đó, ông cho biết Hồ Văn Cường đã bị chèn ép phải đi hát. Khi ca sĩ trẻ từ chối vì còn nhiều bài tập và sắp đến kỳ thi thì bị ai đó dùng thắt lưng đánh. Đặc biệt, bầu Thụy nói thêm rằng: "hôm lấy thắt lưng quật có rất nhiều người ở đó chứng kiến, câu chuyện đó cách đây hơn 3 năm rồi!"

Qua đó, bầu Thụy mong khán giả đánh giá công tâm là không có chuyện Hồ Văn Cường bạc nghĩa vô ơn như những gì nhiều người đồn đại.

ho van cuong 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận xót xa cho Hồ Văn Cường và mong cậu mau chóng vượt qua. Bên cạnh đó, netizen cũng gửi lời cảm ơn đến ông bầu vì đã giúp đỡ giọng ca trẻ.

Tung ảnh đến cơ quan công an kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh lại bị 'soi' chi tiết 'móp méo lạ thường' thế này đây

Tung ảnh đến cơ quan công an kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh lại bị 'soi' chi tiết 'móp méo lạ thường' thế này đây

Khi những ồn ào kiện tụng với bà chủ Đại Nam còn chưa lắng xuống, mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh lại khiến dân mạng xôn xao với chi tiết "lạ" trong bức ảnh khi cô đến làm việc với cơ quan công an.

Xem thêm
Từ khóa:   bầu Thụy Bầu Thụy nâng đỡ Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?