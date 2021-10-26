Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bầu Thụy đã tiết lộ câu chuyện về Hồ Văn Cường khiến nhiều người xôn xao.

Thời gian gần đây, bầu Thụy là cái tên nhận được đông đảo sự chú ý của dư luận khi ngỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường trên con đường học vấn và ca hát trong tương lai. Cách đây không lâu, danh ca Ngọc Sơn, cũng là một người anh thân thiết của ông bầu giàu có, đã thông báo trên trang cá nhân rằng:"Chúng tôi đã liên lạc được với người thân của em Hồ Văn Cường, cả nhà hãy yên tâm, cảm ơn".

Bầu Thụy - Ảnh : Internet

Chưa dừng lại ở đó, bầu Thụy còn tuyên bố sẽ giúp xây nhà, mua sắm nội thất tặng gia đình Hồ Văn Cường và cùng Ngọc Sơn tổ chức liveshow cho giọng ca 18 tuổi trong thời gian sớm nhất. Những thông tin trên khiến nhiều người không khỏi vui mừng cho tương lai phía trước của ca sĩ trẻ.

Bài viết của ông bầu - Ảnh: Chụp màn hình

Vốn một trong những người lên tiếng bênh vực Hồ Văn Cường giữa bao sóng gió vừa qua, vào chiều ngày 26/10, bầu Thụy đã bất ngờ tiết lộ một câu chuyện gây sốc trên trang cá nhân. Theo đó, ông cho biết Hồ Văn Cường đã bị chèn ép phải đi hát. Khi ca sĩ trẻ từ chối vì còn nhiều bài tập và sắp đến kỳ thi thì bị ai đó dùng thắt lưng đánh. Đặc biệt, bầu Thụy nói thêm rằng: "hôm lấy thắt lưng quật có rất nhiều người ở đó chứng kiến, câu chuyện đó cách đây hơn 3 năm rồi!"

Qua đó, bầu Thụy mong khán giả đánh giá công tâm là không có chuyện Hồ Văn Cường bạc nghĩa vô ơn như những gì nhiều người đồn đại.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận xót xa cho Hồ Văn Cường và mong cậu mau chóng vượt qua. Bên cạnh đó, netizen cũng gửi lời cảm ơn đến ông bầu vì đã giúp đỡ giọng ca trẻ.

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